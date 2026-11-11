Guaguas Municipales mantiene todas sus líneas con servicios mínimos de festivo por la huelga

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Guaguas Municipales mantiene este miércoles operativas todas sus líneas habituales durante la huelga general del 11 de noviembre, aunque con unos servicios mínimos equivalentes, como norma general, a los de un día festivo.

La programación especial se aplica entre las 00:00 y las 24:00 horas, de acuerdo con la resolución aprobada por la Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria (AUTGC).

El dispositivo contempla que al menos 244 conductores permanezcan de servicio durante la jornada.

A ellos se suman 12 mandos de movimiento, 23 trabajadores de taller y 26 profesionales de administración incluidos en los servicios mínimos.

Todas las líneas continúan operativas

La programación mantiene activas todas las líneas comerciales de Guaguas Municipales, incluidas las tres líneas nocturnas, aunque sus frecuencias y horarios pueden diferir de los habituales de un día laborable.

La Autoridad Única del Transporte estableció un nivel de servicio similar al de una jornada festiva con el objetivo de garantizar una cobertura mínima de movilidad durante las 24 horas de huelga.

Guaguas Municipales recuerda que presta un servicio público esencial y señala que el dispositivo busca mantener los desplazamientos básicos de los usuarios durante el paro.

Los horarios específicos de cada línea pueden consultarse en la web de la empresa, dentro del apartado habilitado para los servicios mínimos de la huelga general.