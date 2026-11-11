Huelga general del 11-N en Canarias: horarios y convocatorias

Canarias afrontará este miércoles, 11 de noviembre, una jornada de huelga general de 24 horas acompañada de manifestaciones y concentraciones en siete islas del archipiélago.

El paro está convocado desde las 00:00 hasta las 24:00 horas y afecta a trabajadores de empresas privadas y organismos públicos. Diferentes organizaciones sindicales han registrado convocatorias para la jornada, entre ellas CCOO, UGT, CGT, CNT, Confederación Intersindical e Intersindical Canaria, con servicios mínimos establecidos por el Gobierno autonómico en diferentes áreas esenciales.

Las principales reivindicaciones giran en torno al acceso a la vivienda, los salarios, el coste de la vida, las condiciones laborales y los servicios públicos. CCOO y UGT Canarias han llamado a secundar la huelga y reclaman, entre otras medidas, vivienda asequible, mejoras salariales y avances en negociación colectiva.

Estas son las convocatorias previstas en Canarias.

Gran Canaria: manifestación desde Santa Catalina

En Las Palmas de Gran Canaria, la principal manifestación está convocada a las 17:30 horas desde el parque Santa Catalina.

El recorrido anunciado discurrirá hacia la plaza de la Feria, pasando por vías como Presidente Alvear y León y Castillo. La convocatoria difundida por CCOO fija el comienzo a las 17:30 horas.

Existe, no obstante, una diferencia entre convocantes: el movimiento por la vivienda ha difundido las 18:00 horas desde el mismo punto de salida, mientras que la convocatoria sindical establece las 17:30.

Tenerife: salida a las 17:30 horas desde Weyler

En Santa Cruz de Tenerife, la manifestación comenzará a las 17:30 horas en la plaza Weyler.

La marcha recorrerá el centro de la capital tinerfeña y tendrá como destino la zona de Presidencia del Gobierno de Canarias. El itinerario anunciado incluye las calles Castillo, Valentín Sanz y José Manuel Guimerá.

Lanzarote: marcha desde el Cabildo Viejo

En Arrecife, la movilización comenzará a las 17:30 horas junto al Cabildo Viejo, en la plaza de la Alameda.

El recorrido previsto atraviesa la calle Real, las Cuatro Esquinas y el entorno del Charco de San Ginés antes de finalizar en el parque José Ramírez Cerdá, donde está prevista la lectura de manifiestos.

Fuerteventura tendrá dos convocatorias

Puerto del Rosario contará con dos movilizaciones durante la jornada.

La primera está prevista a las 11:00 horas junto a la Subdelegación del Gobierno y figura entre las convocatorias difundidas por CNT y por los colectivos vinculados a la movilización por la vivienda.

Por la tarde habrá una segunda cita a las 17:30 horas en la sede de la Administración del Estado. El recorrido anunciado pasa por León y Castillo, la avenida de la Constitución y Juan Tadeo Cabrera antes de regresar al entorno del punto de partida.

Dos movilizaciones también en La Palma

La huelga contará igualmente con dos convocatorias en La Palma.

A las 11:00 horas tendrá lugar una concentración en la plaza de España de Los Llanos de Aridane.

Ya por la tarde, a las 17:30 horas, partirá una manifestación desde la plaza de la Alameda de Santa Cruz de La Palma. El recorrido continuará por la calle Real hacia la plaza de la Constitución y la avenida marítima, hasta el entorno del Cabildo Insular.

La Gomera: concentración a las 17:00 horas

En San Sebastián de La Gomera está convocada una concentración a las 17:00 horas frente a la sede sindical de CCOO.

Se trata de la convocatoria confirmada para la isla dentro de las movilizaciones vinculadas a la huelga general.

El Hierro: concentración en Valverde

En El Hierro, la movilización comenzará a las 17:30 horas frente a la Delegación Insular del Gobierno, en Valverde.

La convocatoria será una concentración y completa el calendario de movilizaciones anunciado para las siete islas con actos confirmados.

Servicios mínimos durante la huelga

El Gobierno de Canarias ha publicado este martes diferentes órdenes para garantizar los servicios esenciales durante la jornada.

Entre los ámbitos afectados figuran Sanidad, Educación, transporte escolar y diferentes departamentos de la Administración autonómica. El Servicio Canario de la Salud tendrá servicios mínimos durante toda la jornada y Educación también ha establecido el dispositivo correspondiente para el personal docente y de administración y servicios.

Por el momento no consta una convocatoria propia verificada en La Graciosa dentro del calendario de manifestaciones y concentraciones difundido para este 11 de noviembre.