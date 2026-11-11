La borrasca Charles provoca ocho cancelaciones en La Palma y un desvío en Tenerife Norte

La borrasca Charles ha comenzado a afectar este miércoles al tráfico aéreo de Canarias, con ocho vuelos cancelados en el aeropuerto de La Palma y un desvío en Tenerife Norte, según los datos comunicados por Aena.

Entre las conexiones afectadas en La Palma figuran vuelos procedentes de Madrid, Tenerife Norte y Gran Canaria.

En concreto, se han comunicado cancelaciones de una conexión procedente de Madrid, cinco desde Tenerife Norte y una desde Gran Canaria, dentro del balance provisional facilitado hasta el momento.

El temporal también ha obligado a desviar un vuelo interinsular que había partido desde Gran Canaria con destino a Tenerife Norte. La aeronave tuvo que regresar finalmente a su aeropuerto de origen.

La borrasca Charles está atravesando Canarias de oeste a este y ya ha provocado algo más de una decena de incidencias en el archipiélago, principalmente relacionadas con las fuertes rachas de viento.

Las cifras de cancelaciones y desvíos permanecen sujetas a cambios a medida que avance la jornada y evolucione el episodio meteorológico.