La crisis entre Marruecos y el Polisario abre incertidumbre para Canarias sobre rutas aéreas, aguas y puertos

El Frente Polisario ha anunciado una movilización general en el Sáhara Occidental, un territorio vecino de Canarias cuyo futuro afecta a intereses aéreos y marítimos del archipiélago. La decisión llega después de que el bloqueo en el Consejo de Seguridad dejara sin renovación a la misión de Naciones Unidas desplegada en la antigua colonia española, abriendo una etapa de incertidumbre en esta parte del Atlántico.

El anuncio se produjo este martes tras una reunión de emergencia encabezada por Brahim Ghali. El Polisario pidió a la población saharaui que se mantuviera preparada y acusó a Marruecos de concentrar tropas y armamento a lo largo del muro que divide el territorio. Se trata de una denuncia del movimiento independentista: el comunicado no aporta una verificación independiente del despliegue ni concreta qué medidas supondrá la movilización.

Un conflicto pendiente y una misión en retirada

El enfrentamiento gira en torno a quién debe decidir el futuro del Sáhara Occidental. Marruecos controla la mayor parte del territorio y propone una autonomía bajo su soberanía. El Polisario reclama la autodeterminación del pueblo saharaui, incluida la posibilidad de constituir un Estado independiente.

La ONU creó la Minurso en 1991 para supervisar el alto el fuego y preparar un referéndum que nunca se celebró. Las hostilidades se reanudaron en 2020 y ahora la misión ha concluido sus operaciones tras expirar su mandato el 31 de octubre. Su retirada reduce la presencia internacional sobre el terreno mientras persiste el desacuerdo político.

El cierre de la misión no resuelve la soberanía del territorio. Naciones Unidas ha reiterado que el derecho de autodeterminación sigue vigente y que continuará la mediación diplomática. La movilización llega, por tanto, sin un acuerdo que cierre el conflicto y con menos capacidad de observación internacional sobre el terreno.

Lo que se juega Canarias en el conflicto del Sáhara

Uno de los vínculos más concretos está en el tráfico aéreo sobre el Sáhara, gestionado desde Canarias. El Parlamento autonómico reclamó el 14 de octubre mantener la gestión española a través de Enaire y exigió que cualquier modificación estuviera precedida por un informe sobre seguridad, rutas, costes y conectividad.

Una reorganización de esos servicios podría modificar la coordinación de vuelos en el entorno del archipiélago. Esa negociación existía antes del anuncio del Polisario, que no transfiere competencias ni implica por sí solo cambios en las conexiones canarias. La nueva tensión complica, sin embargo, el escenario político en el que deben abordarse esas decisiones.

En el mar, el futuro del Sáhara también condiciona la discusión sobre sus aguas y la explotación de sus recursos. Para Canarias, la cuestión tiene una dimensión estratégica por su posición frente a esa costa y por las decisiones pendientes sobre los espacios marítimos.

La preocupación alcanza además a los puertos. El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ya había advertido de que una mayor inestabilidad regional podría afectar a la confianza de las navieras que operan en La Luz, y había reclamado reforzar la vigilancia marítima y aérea.

Ahí se sitúan las posibles consecuencias para las islas: si la inseguridad llegara a afectar a las rutas, podrían ser necesarios cambios operativos que repercutieran en tiempos y costes del transporte. Es un riesgo condicionado a la evolución del conflicto, no un perjuicio ya constatado. La movilización aumenta la incertidumbre sobre un territorio cercano en el que Canarias tiene intereses concretos que proteger.