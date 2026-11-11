La huelga general apenas altera la actividad en Tenerife, pero lleva las protestas a las calles de Santa Cruz

La huelga general de este miércoles, 11 de noviembre, ha dejado en Tenerife dos imágenes muy diferentes. Durante buena parte de la jornada, la actividad comercial y laboral se ha desarrollado con aparente normalidad en numerosos puntos de la isla, mientras que los piquetes y la manifestación convocada por la tarde en Santa Cruz han concentrado la mayor visibilidad de las protestas.

Las calles comerciales de la capital tinerfeña han mantenido una importante afluencia de ciudadanos y turistas, especialmente en el entorno de la calle del Castillo, donde numerosos establecimientos han abierto sus puertas y las terrazas han continuado atendiendo al público.

La presencia de cruceristas también ha contribuido al movimiento habitual del centro de Santa Cruz, en una jornada en la que no se ha observado una paralización generalizada de la actividad comercial.

La situación contrasta con las cifras de seguimiento ofrecidas por las organizaciones sindicales, que defienden una importante participación en el paro y reivindican la necesidad de abordar los problemas de vivienda, salarios y coste de la vida.

La CEOE de Tenerife ha situado el seguimiento de la huelga en el sector privado en torno al 1 %, mientras que UGT ha estimado una participación del 56 % en el conjunto del archipiélago. Por su parte, Comisiones Obreras ha calculado un seguimiento cercano al 50 % en Canarias.

Estas cifras responden a estimaciones de organizaciones diferentes y no se refieren exactamente al mismo ámbito territorial ni laboral, por lo que no permiten establecer una comparación directa.

El comercio funciona y los servicios públicos registran un seguimiento reducido

Los datos facilitados por distintas administraciones y organizaciones empresariales apuntan a una incidencia limitada de la huelga en varios servicios esenciales de Tenerife.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ha informado de que el seguimiento entre los trabajadores de la institución insular se ha situado en el 8,4 %, con 101 empleados que han secundado el paro de una plantilla aproximada de 1.200 personas.

En el transporte público, TITSA ha registrado un seguimiento del 3 %, mientras que en Metrotenerife la participación se ha situado en el 6 %, según las cifras comunicadas por la institución insular.

Ambas empresas han desarrollado su actividad bajo los servicios mínimos establecidos para la jornada, del 75 % en el caso de las guaguas interurbanas y del 70 % en el tranvía.

El Cabildo ha señalado que la atención a la ciudadanía se ha mantenido durante el día.

En el ámbito sanitario, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha cifrado en el 5,47 % el seguimiento de la huelga en Tenerife.

De los 9.975 profesionales afectados por la convocatoria en la isla, 546 han secundado el paro, según los datos oficiales difundidos por el Servicio Canario de la Salud.

En el conjunto del archipiélago, la participación sanitaria ha sido del 5,44 %, con 971 trabajadores en huelga entre los 17.838 afectados por la convocatoria. La Administración autonómica ha informado de que la jornada de mañana transcurrió sin incidencias destacables en los centros sanitarios.

El sector turístico también ha presentado una participación reducida según los datos de Ashotel. La patronal hotelera ha situado el seguimiento en sus establecimientos asociados en el 1,67 % durante el turno de noche y en el 0,82 % durante el turno de mañana, con datos actualizados a las 11:00 horas.

La organización empresarial ha destacado el funcionamiento habitual de la actividad alojativa, mientras que algunas organizaciones sindicales han ofrecido estimaciones superiores de participación en el sector.

En el transporte aéreo, Aena había contabilizado tres vuelos cancelados en Tenerife Sur hasta las 08:30 horas, dentro de las seis operaciones suspendidas inicialmente en Canarias como consecuencia de la convocatoria.

La manifestación de Santa Cruz concentra la movilización de la tarde

La huelga ha adquirido una mayor presencia en las calles durante la tarde, con la manifestación convocada desde la plaza Weyler de Santa Cruz de Tenerife.

Los participantes han comenzado a recorrer el centro de la capital con pancartas y consignas centradas en las dificultades para acceder a una vivienda, la precariedad laboral y la pérdida de poder adquisitivo.

La movilización tiene previsto discurrir por la calle del Castillo y José Manuel Guimerá hasta las inmediaciones de la Presidencia del Gobierno de Canarias.

Las imágenes recogidas durante el recorrido permiten observar a los manifestantes avanzando por el centro de Santa Cruz, en una protesta que traslada a la calle las reivindicaciones de las organizaciones convocantes.

La movilización llega después de una mañana en la que se han desarrollado piquetes informativos en diferentes puntos de Tenerife, entre ellos estaciones de guaguas y espacios vinculados a la actividad comercial y educativa.

En La Laguna, los convocantes también han realizado acciones para dar visibilidad a sus reivindicaciones durante las primeras horas de la jornada.

UGT ha defendido el seguimiento de la convocatoria y ha denunciado presuntas irregularidades en la aplicación de los servicios mínimos del tranvía de Tenerife. El sindicato sostiene que se intentó incorporar a trabajadores adicionales para cubrir determinados servicios y ha anunciado que acudirá a las vías legales correspondientes.

La denuncia sindical deberá ser examinada por los órganos competentes, sin que su presentación implique por sí misma que se haya acreditado una infracción.

Por su parte, la CEOE de Tenerife ha destacado la normalidad de la actividad empresarial y ha condenado las pintadas y los daños registrados durante la madrugada en determinados establecimientos comerciales, especialmente en oficinas inmobiliarias.

La jornada deja así un contraste entre la movilización de quienes han decidido salir a la calle y el mantenimiento de la actividad habitual en buena parte de los establecimientos y servicios sobre los que existen datos.

Las reivindicaciones relacionadas con los salarios y la vivienda han logrado presencia en el debate público, aunque las cifras oficiales y empresariales disponibles reflejan una participación reducida en distintos sectores de Tenerife.

A falta de conocer el balance definitivo de la manifestación y los datos finales de la convocatoria, el 11-N transcurre en la isla sin una paralización generalizada, con incidencias puntuales y con la protesta concentrada especialmente en los piquetes y las movilizaciones de calle.