La huelga general deja piquetes y tensión en Gran Canaria, pero no paraliza la actividad económica

La huelga general de este 11 de noviembre ha dejado desde primera hora piquetes, presencia policial e incidencias en distintos puntos estratégicos de Gran Canaria, aunque los primeros balances disponibles no reflejan una paralización generalizada de la actividad económica de la isla.

Uno de los principales focos se situó durante la madrugada en Mercalaspalmas, donde se concentraron huelguistas coincidiendo con uno de los momentos de mayor actividad del mercado mayorista de Marzagán.

La protesta buscaba afectar a la salida de mercancías y posteriormente continuar hacia el sur de Gran Canaria. CCOO informó de piquetes en Mercalaspalmas, puertos y estaciones de transporte y señaló que durante la jornada se habían registrado algunas intervenciones policiales, aunque aseguró que la tónica general de las movilizaciones estaba siendo de normalidad.

Los hoteles mantienen su actividad

El impacto ha sido mucho menor en uno de los principales motores económicos de Gran Canaria.

La Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT) ha cifrado entre el 4% y el 5% el seguimiento de la huelga en sus establecimientos y sostiene que los hoteles han continuado funcionando con normalidad durante la jornada.

La patronal del transporte terrestre ha ofrecido un balance similar para el conjunto de Canarias, calificando de "prácticamente residual" el efecto del paro. En el transporte discrecional de viajeros, asegura que trabajó la totalidad de las plantillas.

En Las Palmas de Gran Canaria, Guaguas Municipales ha mantenido todas sus líneas bajo el régimen de servicios mínimos fijado para la jornada, con una programación similar a la de un día festivo.

Tres vuelos cancelados en Gran Canaria durante las primeras horas

La huelga sí tuvo consecuencias en el tráfico aéreo durante las primeras horas del día.

De las seis operaciones canceladas inicialmente en Canarias, tres correspondieron al aeropuerto de Gran Canaria y las otras tres a Tenerife Sur. AENA tenía programadas 1.176 operaciones en el conjunto del archipiélago durante este miércoles.

UGT, sin embargo, ofrece un balance muy diferente sobre el alcance global de la convocatoria y cifra en un 56% el seguimiento de la huelga en Canarias, además de asegurar que alcanzó el 100% entre los trabajadores de AENA. Se trata de una estimación del propio sindicato y no de un dato oficial consolidado.

La sanidad registra un seguimiento del 6,8% en Gran Canaria

En el Servicio Canario de la Salud, el Gobierno autonómico cifró el seguimiento de la huelga en Gran Canaria en un 6,83%.

Según Sanidad, secundaron el paro 322 de los 4.715 profesionales afectados por la convocatoria en la isla. En el conjunto de Canarias, el porcentaje se situó en el 5,44%, sin incidencias destacables durante el turno de mañana.

Pinchazos en la GC-1 sin relación acreditada con la huelga

La jornada también ha estado marcada por la aparición de objetos punzantes en la GC-1, entre Vecindario y Playa del Inglés, que provocaron pinchazos en varios vehículos desde primera hora de la mañana.

La Guardia Civil investiga quién colocó o arrojó esos objetos, pero hasta el momento no ha podido establecer que el incidente tenga relación con los piquetes o con la huelga general. Tampoco se produjeron accidentes como consecuencia de los pinchazos.

Los primeros balances dejan así una jornada con movilización sindical y actuaciones en puntos estratégicos de Gran Canaria, pero con hoteles abiertos, transporte funcionando bajo servicios mínimos, actividad sanitaria mantenida y sin bloqueos generalizados acreditados.

La huelga continuará hasta las 24:00 horas, mientras que esta tarde está prevista en Las Palmas de Gran Canaria la principal manifestación de la jornada, entre el parque Santa Catalina y la plaza de la Feria, lo que provocará desvíos en varias líneas de Guaguas Municipales.