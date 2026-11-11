La Palma prepara una posible evacuación en Tazacorte por la crecida del Barranco de las Angustias

El Cabildo de La Palma ha preparado este miércoles un dispositivo preventivo de evacuación en el Puerto de Tazacorte ante el aumento del caudal del barranco de las Angustias y el riesgo de que pueda desbordarse si continúan las lluvias.

Por el momento no se ha evacuado a ningún vecino, aunque la corporación insular señala que el volumen de agua que desciende por el barranco es elevado tras las intensas precipitaciones asociadas a la borrasca Charles.

El dispositivo se mantiene preparado ante la posibilidad de que las lluvias persistan durante la tarde y obliguen a adoptar nuevas medidas de seguridad.

Caídas de árboles y desprendimientos

Las principales incidencias registradas durante las primeras horas del miércoles se han concentrado en el este de La Palma, especialmente entre la 01:00 y las 09:30 horas.

Bomberos, Policía Local y Guardia Civil han intervenido en distintos puntos por caídas de árboles y palmeras, desprendimientos y obstáculos en las carreteras.

Los equipos de conservación han trabajado en la retirada de piedras en vías como la LP-3, entre Botazo y el túnel, y en el entorno del acceso al área comercial de La Grama.

También se han registrado problemas por ventanas, estructuras metálicas y otros elementos con riesgo de caída en Santa Cruz de La Palma, especialmente en la calle El Planto, la avenida del Puente, la avenida Marítima y la subida de La Encarnación.

Varias carreteras continúan cerradas

El Cabildo mantiene cerradas la LP-4 del Roque de los Muchachos, la LP-109 de Las Mimbreras, la LP-302 de La Cumbrecita y la LP-214 de Los Brecitos.

También permanece cortada la LP-3 de La Cumbre en el tramo comprendido entre el Parque Comercial La Grama y la conocida como rotonda de IFA.

El temporal ha provocado además incidencias en el suministro eléctrico en El Paso, problemas de alcantarillado en la subida de Miraflores y la caída de un poste telefónico sobre la LP-401 en Mirca.

El Cabildo recomienda extremar la precaución en los desplazamientos, evitar zonas arboladas o con elementos estructurales inestables y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia mientras continúe el episodio meteorológico.