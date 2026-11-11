La ruta migratoria canaria, bajo la lupa de una operación internacional con 262 detenidos

Una operación coordinada por Interpol contra las redes de tráfico de migrantes en el Mediterráneo y en la ruta atlántica hacia Canarias ha dejado 262 detenidos y 434 nuevas investigaciones. El dispositivo reunió a las autoridades de 16 países para compartir información, localizar a los presuntos organizadores de las travesías e interceptar embarcaciones.

El balance, publicado este martes, corresponde a las actuaciones realizadas del 5 al 8 de octubre bajo el nombre de Communis Maris. Sus resultados se conocen mientras Canarias afronta un nuevo repunte de llegadas y reclama más cooperación con los países africanos desde los que parten los cayucos.

Alertas entre países y cruce de datos policiales

La operación contó con una unidad de coordinación en Atenas desde la que agentes de Interpol facilitaron el intercambio de información en tiempo real. Los equipos realizaron más de 210.000 consultas a sus bases de datos, reforzaron la vigilancia y siguieron pistas sobre las organizaciones investigadas.

El intercambio de información permitió coordinar actuaciones entre distintos países. Uno de los casos recogidos por Interpol comenzó con un aviso de Senegal sobre la salida de una embarcación: al día siguiente, las autoridades de Mauritania la interceptaron y detuvieron a tres presuntos organizadores.

Las pesquisas también alcanzaron la documentación falsa, el blanqueo de dinero y las cuentas y grupos de redes sociales que anunciaban servicios para facilitar los viajes. Europol, Frontex y Afripol prestaron apoyo operativo al dispositivo, financiado por la Unión Europea.

En total se identificaron 41 grupos de delincuencia organizada. De los 262 detenidos, 221 son sospechosos de tráfico de migrantes, 16 de trata de personas y 25 de otros delitos. El operativo también permitió identificar a 109 posibles víctimas de trata.

Canarias pide actuar contra las redes antes de que salgan los cayucos

La operación de Interpol incluyó vigilancia para interceptar embarcaciones antes de su salida e investigaciones sobre quienes organizaban los viajes. Esa actuación en origen conecta con una de las principales demandas del Gobierno canario ante la crisis actual: reforzar la cooperación con los países africanos para perseguir a las redes y evitar nuevas travesías.

Con 7.432 llegadas entre el 1 y el 10 de noviembre, el Ejecutivo autonómico reclama combinar los refuerzos de acogida y salvamento en las islas con una mayor vigilancia de las costas de salida. La petición afecta a países como Senegal, Mauritania y Gambia, que también participaron en el operativo internacional.

Ese fue uno de los asuntos abordados este martes por Fernando Clavijo y el embajador de Senegal en España, Ibrahim Al Khalil Seck. Según el Gobierno canario, el representante senegalés se comprometió a reforzar la vigilancia costera y la cooperación con España. Ambos trataron el intercambio de información y el uso de herramientas tecnológicas para identificar y perseguir a los responsables de las redes.