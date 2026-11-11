La vivienda centra la manifestación que cierra la huelga general en Las Palmas

Una manifestación por las calles de Las Palmas de Gran Canaria ha puesto este miércoles el cierre a la jornada de huelga general del 11 de noviembre en la isla, con la crisis de la vivienda como uno de los principales ejes de la protesta.

Los participantes han dirigido sus reivindicaciones tanto hacia los responsables políticos como hacia las organizaciones empresariales, en una movilización marcada por las dificultades de acceso a una vivienda y el impacto del coste de la vida sobre los trabajadores.

La vivienda, en el centro de las reivindicaciones

La protesta ha vuelto a situar el precio de los alquileres y el acceso a la vivienda entre las principales demandas de la convocatoria.

La movilización del 11-N ha reunido durante la jornada a sindicatos y colectivos sociales que reclaman medidas para facilitar el acceso residencial, además de mejoras salariales y laborales que permitan hacer frente al incremento del coste de la vida.

Las críticas se han dirigido también contra la respuesta ofrecida hasta ahora por las distintas administraciones ante el problema habitacional y contra la posición de las patronales en cuestiones relacionadas con los salarios y las condiciones laborales.

La manifestación de Las Palmas de Gran Canaria ha servido así como acto final de una jornada que comenzó durante la madrugada con piquetes en puntos como Mercalaspalmas y continuó durante el día con acciones en diferentes zonas de Gran Canaria.

El seguimiento de la huelga ha dejado balances muy diferentes en función de la fuente y del sector analizado, con porcentajes elevados difundidos por los sindicatos frente a una incidencia mucho menor comunicada por algunas patronales y administraciones.

La movilización de la tarde ha trasladado finalmente a las calles de la capital grancanaria las reivindicaciones que han marcado la convocatoria: vivienda, salarios, coste de la vida y condiciones laborales.