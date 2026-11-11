Los hoteles mantienen la normalidad durante la huelga con un seguimiento inferior al 5%

Las principales patronales hoteleras de Canarias han cifrado este miércoles en niveles reducidos el seguimiento de la huelga general del 11 de noviembre en los establecimientos alojativos de las islas.

La Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT) estima que el seguimiento se sitúa entre el 4% y el 5% entre sus establecimientos.

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel) ha comunicado un seguimiento del 1,67% en el turno de noche y del 0,82% durante el turno de mañana.

Las cifras corresponden a los primeros balances realizados por ambas organizaciones empresariales y no constituyen un dato oficial global del sector hotelero canario.

Las patronales hablan de actividad sin incidencias

El presidente de la FEHT, José María Mañaricua, ha señalado que la actividad se está desarrollando con "total normalidad" y ha defendido que la baja incidencia del paro ha permitido mantener los servicios habituales para los clientes.

La organización empresarial sostiene que la jornada está permitiendo compatibilizar el derecho a la huelga de quienes han decidido secundarla con la actividad de los trabajadores que han acudido a sus puestos.

Ashotel también ha calificado de "muy bajo" el seguimiento registrado durante la primera parte del día y asegura que no se han producido incidentes reseñables en los establecimientos asociados.

La patronal tinerfeña ha valorado igualmente que la convocatoria se esté desarrollando sin alteraciones significativas en la actividad alojativa.

Los datos difundidos por la FEHT y Ashotel contrastan con otros balances sindicales de la jornada, por lo que el seguimiento definitivo de la huelga dependerá de los recuentos que se conozcan una vez finalizado el paro.