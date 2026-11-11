Los piquetes llegan a Mercalaspalmas en el arranque de la huelga general en Gran Canaria

La huelga general del 11 de noviembre ha comenzado en Gran Canaria con un piquete a las puertas de Mercalaspalmas y la convocatoria de una manifestación esta tarde en Las Palmas de Gran Canaria. Las primeras estimaciones situaban a unas 300 personas en sus accesos alrededor de las tres de la madrugada, mientras se desplegaban efectivos policiales.

En la concentración participaban CCOO, UGT y colectivos por la vivienda. Su intención era detener la actividad del centro de abastecimiento hasta las cinco y continuar después en caravana hacia el sur de la isla. Ese era el plan anunciado durante la madrugada, sin que exista todavía un balance contrastado de su desarrollo posterior en Maspalomas.

El recinto de Marzagán reúne mercados mayoristas de frutas, hortalizas, pescado y carne, además de empresas de distribución y logística. Su actividad se concentra especialmente de madrugada, cuando se organizan las compras y la salida de alimentos hacia comercios, supermercados y establecimientos de hostelería. El horario elegido situaba así el intento de paralización en plena actividad del mercado, cuando mayoristas y transportistas preparan el suministro del día para otros negocios.

Los piquetes prevén continuar hacia el sur

Los convocantes habían previsto continuar las movilizaciones hacia el sur de Gran Canaria después de la concentración en Mercalaspalmas, por lo que podrían producirse nuevas acciones durante la jornada. Por el momento, la información contrastada no permite hablar de bloqueos generalizados en la isla ni de una paralización de la actividad en Maspalomas.

La protesta tendrá otra cita esta tarde en Las Palmas de Gran Canaria, con la manifestación entre Santa Catalina y la plaza de la Feria. La marcha se sumará a las actuaciones de los piquetes en una jornada de huelga que se prolonga hasta medianoche y cuyo alcance dependerá también de la incorporación de los siguientes turnos de trabajo.