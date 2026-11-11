Más de 3.000 personas marchan en Santa Cruz de Tenerife durante la huelga general del 11-N

Más de 3.000 personas se han manifestado este miércoles por la tarde en Santa Cruz de Tenerife con motivo de la huelga general del 11 de noviembre, en una movilización en la que el acceso a la vivienda ha concentrado buena parte de las reivindicaciones.

La marcha comenzó a las 17:30 horas en la plaza Weyler y recorrió el centro de la capital tinerfeña con destino a la sede de Presidencia del Gobierno de Canarias.

Durante la protesta se pudieron escuchar consignas relacionadas con el precio del alquiler, los salarios y el acceso a una vivienda, además de mensajes contra los fondos de inversión y la especulación inmobiliaria.

La vivienda centra la protesta

El portavoz del Sindicato de Inquilinas en Tenerife, David González, sostuvo que las administraciones no han dado una respuesta suficiente al problema de la vivienda y señaló que la movilización forma parte de una protesta que continuará mientras no mejore el acceso residencial.

Los convocantes reclaman, entre otras medidas, regular los precios del alquiler, declarar zonas tensionadas y aumentar el parque público de vivienda.

También plantean recuperar viviendas destinadas actualmente al alquiler vacacional para uso residencial y limitar determinadas operaciones de compra de segundas residencias y vivienda de lujo.

Entre las propuestas difundidas durante la protesta figura asimismo la expropiación de viviendas propiedad de grandes tenedores, una medida que los propios colectivos cifran sobre un parque de 500.000 inmuebles en España y 80.000 en Canarias.

Salarios y jornada laboral

La movilización no se ha limitado a la vivienda. Los colectivos participantes reclaman también incrementos de salarios y pensiones vinculados al coste de la vida y del alquiler.

A estas peticiones se suman la reducción de la jornada laboral sin disminución salarial, medidas contra la brecha de género en salarios y pensiones y cambios en la regulación de los contratos de alquiler.

La manifestación se ha desarrollado con un amplio dispositivo policial durante su recorrido por las calles del centro de Santa Cruz de Tenerife.

La marcha forma parte de las movilizaciones convocadas este miércoles en Canarias dentro de la huelga general del 11-N, que durante la jornada ha dejado balances muy diferentes sobre su seguimiento según los sindicatos, las administraciones y los distintos sectores económicos.