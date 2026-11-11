Tenerife pide evitar desplazamientos innecesarios mientras Charles mantiene lluvias y cierres en la isla

El Cabildo de Tenerife ha pedido este miércoles a la población que evite desplazamientos innecesarios mientras continúa el paso de la borrasca Charles, que ha dejado fuertes rachas de viento y mantiene precipitaciones intensas en distintos puntos de la isla.

La presidenta insular, Rosa Dávila, ha señalado que el viento ha sido hasta ahora el fenómeno más destacado, con rachas que han superado los 180 kilómetros por hora en el Parque Nacional del Teide.

Según las previsiones manejadas por el Cabildo, la lluvia continuará durante la tarde y podría prolongarse hasta este jueves.

Lluvias en el sur y avance hacia el área metropolitana

Dávila indicó que durante la mañana las precipitaciones eran especialmente intensas en zonas como Santiago del Teide y Vilaflor.

La previsión es que el frente continúe avanzando por la isla y que las lluvias afecten más tarde al área comprendida entre Arico y la zona metropolitana.

Aunque se espera que las rachas de viento pierdan intensidad durante la tarde, el Cabildo mantiene el llamamiento a extremar las precauciones.

Cerrados el Teide, la Corona Forestal y los senderos

La activación del Plan de Emergencias Insular mantiene en alerta máxima las cumbres de Tenerife y en situación de alerta el resto de la isla.

Desde este martes permanecen cerrados los accesos al Parque Nacional del Teide, la Corona Forestal, los senderos y diferentes espacios naturales protegidos.

También están suspendidas las actividades al aire libre como el senderismo y el barranquismo mientras continúe el episodio meteorológico.

Caídas de árboles y señalización

Las incidencias registradas durante la jornada están relacionadas principalmente con la caída de árboles y elementos de señalización debido a las fuertes rachas de viento.

Los servicios de emergencia y los equipos del Cabildo continúan trabajando para retirar obstáculos y reducir las afecciones derivadas del temporal.

La corporación insular recomienda además mantenerse alejado de barrancos, zonas inundables y la costa, especialmente mientras continúen las lluvias y el fenómeno costero asociado a Charles.