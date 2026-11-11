UGT sitúa en el 56% el seguimiento de la huelga y denuncia cambios "sobre la marcha" en el tranvía

UGT Canarias cifra en un 56% el seguimiento de la huelga general durante las primeras horas de este miércoles en el archipiélago, según el primer balance difundido por la organización sindical.

La cifra se sitúa cinco puntos por debajo del 61% que UGT estima para el conjunto de España y todavía no incorpora los datos correspondientes al sector educativo ni a las administraciones locales y autonómicas.

El sindicato prevé que el porcentaje varíe a medida que avance la jornada y se incorporen esos sectores al balance.

UGT cifra en un 100% el seguimiento en AENA

Entre los primeros datos recabados, UGT asegura que el seguimiento alcanzó el 100% en AENA, uno de los sectores que el sindicato destaca dentro de la incidencia de la convocatoria en las islas.

La huelga continúa este miércoles con piquetes informativos y movilizaciones en distintos puntos de Canarias.

Los datos ofrecidos corresponden al balance del propio sindicato y no constituyen todavía una cifra oficial consolidada del seguimiento de la huelga.

Denuncia irregularidades en el tranvía

UGT Canarias ha denunciado además supuestas irregularidades en la aplicación de los servicios mínimos del tranvía de Tenerife.

Metropolitano de Tenerife había anunciado para la jornada unos servicios mínimos equivalentes al 70% de la programación habitual de las líneas 1 y 2.

Sin embargo, UGT sostiene que la empresa no habría podido cubrir inicialmente esos servicios con los trabajadores designados y que posteriormente habría intentado incorporar a otros empleados para completar el dispositivo.

El sindicato considera que esa actuación vulneraría la normativa reguladora del derecho de huelga y ha anunciado que presentará una denuncia.

UGT sostiene que los servicios mínimos no pueden modificarse durante la jornada para compensar una eventual falta de personal.

Por el momento, esta acusación corresponde a la versión difundida por el sindicato y no consta en la información oficial de Metrotenerife una respuesta específica a esta denuncia.