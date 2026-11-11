ULL y ULPGC aseguran 1.346 millones de financiación para los próximos cuatro años

El Gobierno de Canarias, la Universidad de La Laguna (ULL) y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) han alcanzado un acuerdo para establecer un marco de financiación de 1.346 millones de euros entre 2027 y 2030.

El documento fija una programación económica para los próximos cuatro años con el objetivo de dar a las dos universidades públicas una mayor previsibilidad para organizar sus plantillas, la oferta académica y los proyectos de investigación.

El acuerdo ha sido firmado este miércoles en el Parlamento de Canarias por el presidente autonómico, Fernando Clavijo; la consejera de Universidades, Migdalia Machín; y los rectores Francisco Javier García Rodríguez y Lluís Serra Majem.

La firma no supone todavía la aprobación definitiva del instrumento. Las partes se comprometen ahora a continuar su tramitación hasta su aprobación por el Gobierno de Canarias, mientras que las cuantías deberán incorporarse a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de cada ejercicio.

De 311 millones en 2027 a 353 millones en 2030

La planificación contempla 311,47 millones en 2027, 335,82 millones en 2028, 344,82 millones en 2029 y 353,92 millones en 2030.

Al finalizar el periodo, la aportación anual será 67,72 millones superior a la de 2026, lo que supone un incremento del 23,66%, según los cálculos del Ejecutivo autonómico.

El nuevo modelo combina una financiación estructural destinada al funcionamiento ordinario de las universidades con fondos vinculados al cumplimiento de determinados objetivos.

Entre ellos figuran la reducción del abandono universitario, el impulso de la formación permanente, el desarrollo de titulaciones que combinen universidad y empresa y los resultados obtenidos en investigación y transferencia de conocimiento.

Hasta tres millones anuales para tecnología

A partir de 2028, el plan reserva además hasta tres millones de euros anuales para infraestructuras tecnológicas, repartidos a partes iguales entre la ULL y la ULPGC y condicionados al cumplimiento de objetivos.

El documento contempla asimismo la posibilidad de financiar inversiones extraordinarias en los campus, aunque estas dependerán de la disponibilidad presupuestaria y de la autorización de los correspondientes instrumentos financieros.

Quedan fuera de este acuerdo, por ahora, algunas necesidades señaladas por las propias universidades. El rector de la ULPGC, Lluís Serra, indicó que siguen pendientes los recursos para nuevas residencias y viviendas para estudiantes, además de la actualización de infraestructuras docentes y de investigación.

Las universidades tendrán que presentar planes financieros

Cada institución deberá elaborar un plan financiero para el periodo 2027-2030 y justificar anualmente los recursos recibidos.

Estos documentos incluirán compromisos para mejorar la organización y utilización de los recursos públicos, incrementar los ingresos propios y reducir progresivamente la dependencia financiera de la Comunidad Autónoma.

Una comisión formada por representantes de la Consejería, las dos universidades y sus consejos sociales se encargará del seguimiento del acuerdo.

El modelo también podrá revisarse teniendo en cuenta las conclusiones del estudio encargado a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre el gasto universitario.

El último instrumento plurianual de financiación de las universidades canarias fue el contrato-programa correspondiente al periodo 2009-2013. Desde entonces, la financiación de la ULL y la ULPGC ha dependido fundamentalmente de las cantidades consignadas en cada presupuesto autonómico anual.