Varios vehículos pinchan tras aparecer objetos punzantes en la GC-1

Varios vehículos han sufrido pinchazos desde primera hora de este miércoles en la GC-1, en el tramo comprendido entre Vecindario y Playa del Inglés, tras aparecer objetos punzantes sobre la calzada.

La Guardia Civil de Tráfico ha confirmado que los primeros avisos se produjeron desde alrededor de las 06:00 horas y que los objetos se encontraban en el carril derecho de la autopista en sentido sur.

Por el momento no se ha podido determinar cuántos vehículos resultaron afectados.

La Guardia Civil tampoco ha establecido quién colocó o arrojó los objetos sobre la vía ni si el incidente guarda relación con piquetes o protestas vinculadas a la huelga general de este 11 de noviembre.

Las dificultades para localizar los elementos punzantes durante las horas nocturnas impidieron precisar inicialmente su ubicación y alcance.

Pese a los pinchazos registrados, no se produjeron accidentes como consecuencia del incidente.

La investigación deberá determinar ahora el origen de los objetos y las circunstancias en las que terminaron sobre uno de los principales ejes viarios del sur de Gran Canaria.