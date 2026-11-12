Abascal llevará su campaña a Canarias con actos en Tenerife y Gran Canaria y una parada en Lanzarote

El presidente de Vox y candidato a la presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, llevará la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre a Canarias con dos grandes actos públicos en Tenerife y Gran Canaria y una comparecencia ante los medios en Lanzarote.

La formación ha confirmado por el momento tres citas en el archipiélago distribuidas entre el lunes 16 y el martes 17 de noviembre.

Primer acto en Santa Cruz de Tenerife

La primera parada será el lunes 16 de noviembre en Tenerife, donde Abascal protagonizará un gran acto público a partir de las 19:00 horas.

Vox ha situado la convocatoria en el entorno del Castillo Negro, en Santa Cruz de Tenerife.

La visita se enmarca en la campaña nacional que el dirigente de Vox está desarrollando por distintas provincias antes de las elecciones generales.

Lanzarote, parada antes de Gran Canaria

Abascal viajará al día siguiente a Lanzarote. En este caso, la formación no ha anunciado hasta ahora un gran acto público, sino una declaración ante los medios de comunicación.

La convocatoria está prevista para el martes 17 de noviembre a las 12:00 horas en el parque José Ramírez Cerdá, en Arrecife.

Gran acto público en Las Palmas de Gran Canaria

Ese mismo martes, Abascal se desplazará a Gran Canaria, donde celebrará el segundo gran acto público confirmado en las islas.

La cita será a las 19:00 horas en la plaza del Fuero Real de Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria.

La formación regresa así a la capital grancanaria después de anteriores visitas de su presidente a la isla durante los últimos años.

Por el momento, Vox no ha anunciado nuevas citas de Abascal en Fuerteventura, La Palma, La Gomera o El Hierro dentro de esta visita a Canarias.

El calendario confirmado deja, por tanto, dos actos abiertos de campaña en Tenerife y Gran Canaria, y una comparecencia ante los medios en Lanzarote, a menos de dos semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre.