Canarias crece tres veces menos que la media española en octubre lastrada por la subida de tasas de Aena

Los aeropuertos de Canarias cerraron el mes de octubre con 4.663.759 pasajeros, lo que representa un ligero avance interanual del 1%, según los datos publicados este jueves por Aena. Sin embargo, la lectura detallada del balance estadístico revela una pérdida de tracción del archipiélago frente al resto del territorio nacional: mientras la red española del gestor aeroportuario creció un 3,5% en octubre y acumula una expansión del 4% en lo que va de 2026, el tráfico aéreo en las islas se ha contraído un 0,2% en los diez primeros meses del año, estancándose en los 45.182.192 viajeros.

Esta divergencia desmonta el discurso político de quienes exigen restricciones adicionales, moratorias y recargos fiscales bajo el argumento de un crecimiento descontrolado de llegadas. La realidad contable muestra que Canarias recibe hoy menos viajeros que en el mismo periodo de 2025, penalizada por el incremento de las tasas aeroportuarias de Aena, la inflación acumulada en los costes operativos de las aerolíneas y las exigencias regulatorias europeas sobre emisiones, factores que encarecen de forma directa los billetes hacia una región ultraperiférica dependiente del avión.

Retroceso en Tenerife Sur y Fuerteventura

El desglose por aeródromos durante el mes de octubre confirma un comportamiento desigual en los principales nodos turísticos del archipiélago. Aunque el Aeropuerto de Gran Canaria lideró el volumen total con 1.359.470 usuarios (+2,6%), seguido en crecimiento por César Manrique-Lanzarote con 774.427 (+1,7%) y Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna con 634.145 (+2,2%), dos infraestructuras clave para el motor económico insular entraron en números rojos.

Tenerife Sur, puerta de entrada del mercado británico y centroeuropeo en la isla, retrocedió un 1,9% hasta los 1.142.246 pasajeros. La misma tendencia negativa registró Fuerteventura, que cedió un 1,6% para quedarse en 578.704 viajeros. Por el contrario, los mayores incrementos porcentuales se concentraron en las Islas Verdes, impulsadas por la movilidad interinsular: El Hierro creció un 9,2% (28.969 pasajeros), La Palma avanzó un 8,9% (133.905) y La Gomera sumó un 8,2% (11.893).

El enfriamiento del visitante internacional en 2026

El dato más sensible para la balanza comercial y la recaudación fiscal de Canarias, donde el turismo aporta el 43% de los ingresos tributarios, se encuentra en la evolución del mercado exterior. Aunque en octubre los vuelos comerciales internacionales repuntaron un tímido 1,2% (2.723.451 pasajeros) y los nacionales un 1,1% (1.928.496), el acumulado entre enero y octubre refleja un desgaste en la llegada de turistas extranjeros.

En los diez primeros meses de 2026, los pasajeros internacionales en el archipiélago han caído un 0,3% hasta situarse en 26.054.475, un retroceso que el leve incremento del tráfico nacional (+0,6%, con 18.964.008 viajeros) no logra compensar. En paralelo, el transporte de mercancías por vía aérea en las islas apenas alcanzó las 25.584 toneladas hasta octubre (2.685 en el último mes), tras haberse gestionado 405.499 movimientos de aeronaves en lo que va de año. Mientras el Grupo Aena bate récords globales con 346,5 millones de pasajeros (+4%), la conectividad canaria acusa ya el impacto del encarecimiento regulatorio del transporte aéreo y la incertidumbre generada sobre su principal industria.