Canarias vuelve a ser la comunidad menos productiva de España en 2026

Canarias cerraría 2026 como la comunidad menos productiva de España, según Funcas. La fundación prevé que la economía de las islas genere por persona ocupada un 21% menos que la media nacional. La comparación divide el PIB de cada comunidad entre su número de ocupados. El archipiélago ya era último en ese indicador en 2024, el mismo año en que registró el salario medio más bajo de las 17 comunidades autónomas.

La brecha viene de lejos. CCOO Canarias calcula que, una vez descontada la inflación, la producción por persona ocupada cayó un 1% en las islas entre 2006 y 2025, mientras que en España aumentó un 3%. El sindicato atribuye parte de esa distancia al peso de las actividades de menor valor añadido y a la falta de inversión e innovación.

334 euros brutos al mes por debajo de la media española

El salario medio canario fue de 2.051,70 euros brutos al mes en 2024, frente a los 2.385,60 euros del conjunto de España, según la Encuesta de Población Activa del INE. La diferencia fue de casi 334 euros mensuales. Además, el 38,2% de los asalariados de las islas cobraba menos de 1.582,20 euros brutos al mes.

El tipo de empleo que ofrece una economía pesa sobre lo que se cobra en ella. En el conjunto de España, la Encuesta Anual de Estructura Salarial situó el sueldo bruto medio de la hostelería en 17.653 euros al año en 2024, frente a los 42.742 euros de información y comunicaciones. Cuando una empresa genera más valor por trabajador, tiene más margen para pagar mejores sueldos. La cualificación, la jornada y la negociación salarial también influyen en lo que acaba cobrando cada trabajador.

En la industria canaria, la producción cayó un 2,6% interanual en el tercer trimestre de 2026 y la afiliación alcanzó un récord de 44.019 en septiembre, según la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife.