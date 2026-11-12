CC admite que incumplirá la promesa de rebajar el IGIC

La promesa de bajar el tipo general del IGIC llega a las últimas cuentas de la legislatura sin cumplirse y con Coalición Canaria admitiendo que tampoco se hará ahora. José Miguel Barragán, portavoz parlamentario de CC, reconoció este miércoles que el Gobierno no aplicará una rebaja que sus dos principales socios, nacionalistas y populares, habían defendido ante los ciudadanos.

"Prometimos bajar el tipo general y no lo vamos a cumplir. No lo podemos cumplir", afirmó durante el debate de los presupuestos de 2027. El Impuesto General Indirecto Canario seguirá con su tipo general en el 7%, frente al 5% prometido.

El reconocimiento compromete a los dos partidos que dirigen el Ejecutivo. CC preside el Gobierno y el PP ocupa la Consejería de Hacienda. La reducción fiscal con la que ambos se comprometieron continúa pendiente después de más de tres años al frente del Ejecutivo.

Una rebaja escrita en los compromisos de CC y PP

El programa electoral del PP de 2023 recogía expresamente la reducción del tipo general del 7% al 5%. El acuerdo de gobierno firmado con Coalición Canaria incluyó una reducción selectiva entre esos porcentajes, dentro de una política que debía aliviar la presión fiscal, recuperar renta disponible para las familias y estimular la actividad económica.

Los propios socios habían presentado la bajada de impuestos como una respuesta al encarecimiento de la vida. Sin embargo, la rebaja general no apareció en los presupuestos de 2026 y vuelve a quedar fuera de los de 2027.

Todavía el 4 de noviembre de 2025, Matilde Asián aseguraba en el Parlamento que "no se ha abandonado esa idea". La consejera de Hacienda condicionaba entonces su aplicación a que el Gobierno central flexibilizara la regla de gasto y la adaptara a las nuevas normas europeas. Un año después, el mensaje del portavoz de CC ya es el reconocimiento del incumplimiento.

Más gasto público mientras la rebaja del IGIC queda pendiente

El Gobierno de CC y PP vuelve a ampliar el presupuesto mientras deja sin cumplir su compromiso de reducir el tipo general del IGIC. Las cuentas de 2027 alcanzan los 13.209 millones de euros, 717,6 millones más que las de 2026. Los partidos que prometieron aliviar la presión fiscal mantienen el impuesto y aumentan los recursos que gestionará la Administración.

Hacienda se apoya en el incremento de los salarios públicos para explicar las exigencias del presupuesto. Según la Consejería, la mejora retributiva pactada por el Estado, junto con el refuerzo de las plantillas en áreas como sanidad y educación, añade alrededor de 500 millones al gasto de personal, que representará el 42% de las cuentas. Asián recuerda que Canarias no participó en esa negociación y que Madrid no ha comprometido transferencias para cubrirla.

La prioridad queda expresada en la propia explicación de Hacienda: proteger la renta de los ciudadanos una vez financiados los servicios públicos. Con ese criterio, el Ejecutivo vuelve a aumentar el gasto y mantiene la rebaja general del IGIC fuera del presupuesto. CC y PP tendrán unas cuentas mayores, pero el contribuyente seguirá pagando el tipo general del 7% que prometieron reducir.