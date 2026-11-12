El 56 % de seguimiento sindical de la huelga en Canarias choca con los datos de hoteles y sanidad

La huelga general celebrada este miércoles, 11 de noviembre, en Canarias deja una importante discrepancia entre las cifras difundidas por las organizaciones sindicales y los datos de seguimiento comunicados por distintos sectores económicos y servicios públicos del archipiélago.

UGT y Comisiones Obreras han situado la participación en el paro en el 56 % de los trabajadores canarios, una estimación que contrasta con los porcentajes facilitados por las patronales hoteleras de ambas provincias y con los registros oficiales del Servicio Canario de la Salud.

Las diferencias son especialmente llamativas en el sector turístico, uno de los principales motores de la economía regional. Mientras los sindicatos han destacado una elevada participación en la hostelería, las asociaciones empresariales han comunicado porcentajes de seguimiento muy inferiores.

La Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT) ha calculado una participación de entre el 4 % y el 5 % en los establecimientos de su ámbito, mientras que la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Santa Cruz de Tenerife (Ashotel) ha situado el seguimiento en el 1,67 % durante el turno de noche y en apenas el 0,82 % durante el turno de mañana.

Ambas organizaciones han señalado que la actividad alojativa se desarrolló con normalidad y sin alteraciones generalizadas en los servicios prestados a los clientes.

Estos datos plantean interrogantes sobre la representatividad de la estimación sindical del 56 %, aunque no permiten descartarla automáticamente, ya que corresponden a ámbitos y metodologías diferentes.

El turismo y la sanidad ofrecen porcentajes muy inferiores al balance sindical

El contraste resulta particularmente significativo en la sanidad pública, donde existen datos administrativos que permiten conocer tanto el número de trabajadores afectados por la convocatoria como el de profesionales que decidieron secundarla.

Según la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, de los 17.838 trabajadores afectados por la huelga en el Servicio Canario de la Salud, 971 participaron en el paro.

El resultado representa un seguimiento del 5,44 % en el conjunto del archipiélago.

En Tenerife, 546 de los 9.975 profesionales afectados secundaron la convocatoria, lo que equivale al 5,47 %. En Gran Canaria fueron 322 de 4.715, un 6,83 %.

Los porcentajes también resultaron reducidos en otras islas: Fuerteventura registró un 1,89 %; Lanzarote, un 4,90 %; La Gomera, un 1,17 %; La Palma, un 6,14 %, y El Hierro, un 5,88 %.

La Consejería informó de que la jornada de mañana transcurrió sin incidencias destacables en los centros sanitarios.

A diferencia de las estimaciones generales, estas cifras se basan en el número de profesionales que efectivamente participaron en la huelga dentro del ámbito sanitario público.

No obstante, tampoco pueden extrapolarse directamente a toda la población trabajadora canaria, puesto que la sanidad cuenta con condiciones laborales y servicios mínimos específicos.

En el sector turístico, las patronales han ofrecido una lectura similar sobre la reducida incidencia de la convocatoria.

El presidente de la FEHT, José María Mañaricua, destacó que los establecimientos habían podido mantener su actividad habitual y atender a los clientes sin alteraciones relevantes.

Ashotel también valoró el bajo seguimiento registrado entre sus asociados y el desarrollo de la jornada sin incidentes reseñables.

Frente a estos balances, el secretario general de CCOO Servicios en Canarias, Borja Suárez, defendió que la hostelería había respondido positivamente a la convocatoria y denunció presuntas contrataciones temporales destinadas a sustituir a trabajadores huelguistas.

El sindicato anunció su intención de acudir a los tribunales por esas prácticas, que considera contrarias al derecho de huelga.

La diferencia entre ambos relatos hace especialmente relevante conocer los procedimientos utilizados para calcular el seguimiento y los datos desglosados por sectores.

La demanda eléctrica tampoco permite confirmar el 56 % de seguimiento

El consumo de electricidad constituye otro de los indicadores utilizados habitualmente para estudiar el impacto económico de una huelga general, aunque su interpretación requiere importantes precauciones.

Un análisis publicado por Newtral a partir de datos de Red Eléctrica señaló que la demanda eléctrica registrada en España a las 12:00 horas del miércoles era un 6,12 % inferior a la media de las jornadas laborables comparables del último mes.

La caída llegó a aproximarse al 9 % durante un momento de la mañana.

Se trata de una reducción perceptible, pero no puede traducirse directamente en un porcentaje de trabajadores que dejaron de acudir a sus puestos.

El consumo eléctrico depende de numerosos factores, entre ellos la actividad industrial, la temperatura, los horarios comerciales y la demanda doméstica.

Además, los datos analizados corresponden al sistema nacional y no ofrecen, por sí solos, una medición específica del impacto de la huelga en Canarias.

Por tanto, la evolución de la electricidad no permite validar ni refutar matemáticamente el seguimiento del 56 % anunciado por las centrales sindicales.

Sí constituye un elemento adicional para examinar el impacto económico de la jornada, siempre que se utilice junto con otros indicadores y se tenga en cuenta la diferencia entre actividad productiva y participación laboral.

La propia convocatoria del 11-N coincidió en Canarias con las alteraciones meteorológicas provocadas por la borrasca Charles, que obligó a adoptar medidas preventivas y modificar determinadas actividades y desplazamientos.

Esta circunstancia introduce otra dificultad a la hora de atribuir todos los cambios de actividad registrados durante el miércoles exclusivamente a la huelga.

El balance sindical también incluye una estimación del 100 % de seguimiento en Aena, un dato que UGT destacó especialmente por su relevancia en el transporte aéreo.

Sin embargo, para valorar adecuadamente esa cifra sería necesario conocer el número de trabajadores incluidos en el cálculo, el personal obligado a prestar servicios mínimos y la metodología empleada.

La principal incógnita, por tanto, no es únicamente qué porcentaje de trabajadores secundó el paro, sino cómo se ha obtenido la cifra general difundida por los sindicatos.

Los datos de los hoteles y del Servicio Canario de la Salud muestran participaciones muy inferiores al 56 % en ámbitos relevantes de la economía y los servicios públicos de Canarias.

Pero para determinar el seguimiento global de la convocatoria sería necesario disponer de un balance sectorial completo, con cifras de trabajadores convocados, participantes y excluidos del cómputo por servicios mínimos u otras circunstancias.

La huelga del 11-N consiguió trasladar a las calles reivindicaciones relacionadas con los salarios, la vivienda y el coste de la vida. Su repercusión laboral, sin embargo, continúa sometida a interpretaciones enfrentadas.

A la vista de las diferencias conocidas, la estimación sindical del 56 % requiere un desglose verificable que permita contrastarla con los registros administrativos y empresariales.

Sin esa información, el debate sobre el seguimiento real de la huelga general en Canarias seguirá abierto.