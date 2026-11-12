El Belén de Arena queda cancelado esta Navidad y el PP promete recuperarlo si vuelve a gobernar

El Belén de Arena de Las Canteras no se celebrará esta Navidad después de que la empresa organizadora haya cancelado su 21.ª edición, una decisión que ha abierto ya el debate político en Las Palmas de Gran Canaria. El PP ha anunciado que recuperará el evento si vuelve a gobernar en la capital.

El portavoz popular en el Ayuntamiento, Ignacio Guerra, ha asegurado que el nacimiento de arena se ha convertido durante sus veinte años de trayectoria en uno de los símbolos navideños de la ciudad y considera que el Consistorio debería haber encontrado una solución que garantizara su continuidad.

El Ayuntamiento confirmó este jueves la cancelación comunicada por la empresa organizadora, Go Beyond, y aseguró que había mantenido y aumentado durante los últimos años su aportación económica al proyecto.

El PP promete recuperarlo

Guerra ha anunciado que, si el Partido Popular vuelve a asumir el gobierno municipal, trabajará para recuperar el Belén de Arena en la playa de Las Canteras.

El portavoz cuestiona que una ciudad con el presupuesto de Las Palmas de Gran Canaria no haya logrado evitar la cancelación de una iniciativa que, según sostiene, tiene una importante repercusión turística y promocional.

El PP cifra en más de tres millones el número de visitantes acumulados durante las dos décadas de historia del evento.

Según los datos manejados por los populares, la edición 2024-2025 recibió a cerca de 260.000 personas, mientras que la última edición superó los 125.000 visitantes, pese a comenzar más tarde de lo habitual.

La formación asegura además que la organización ha llegado a estimar en 73 millones de personas el alcance mediático generado por el nacimiento a través de prensa, televisión y redes sociales.

El Ayuntamiento defiende su financiación

El Gobierno municipal, por su parte, ha lamentado la cancelación y defiende que Turismo LPA ha realizado un esfuerzo presupuestario continuado para sostener el evento.

El concejal de Turismo, Pedro Quevedo, ha señalado que el Belén de Arena es la iniciativa que recibe la mayor aportación económica de Turismo LPA entre los proyectos que patrocina la sociedad municipal y asegura que la financiación del Ayuntamiento ha ido aumentando durante los últimos años.

La cancelación deja así a Las Canteras sin una de sus principales citas navideñas después de veinte años de celebración, mientras el PP convierte su recuperación en uno de sus compromisos si regresa al gobierno de la capital.