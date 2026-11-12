El Real Cuerpo de la Nobleza de Asturias premia el trabajo de Loro Parque Fundación

El Real Cuerpo de la Nobleza del Principado de Asturias ha concedido el Premio Trelles-Villademoros 2026 a la Labor Cultural a Loro Parque Fundación, en reconocimiento a su dilatada trayectoria internacional en la protección del medio natural y su contribución directa a evitar la extinción de 18 especies animales gravemente amenazadas. La distinción pone de relieve más de tres décadas de iniciativa privada y rigor científico orientados a la salvaguarda de la biodiversidad.

La ceremonia de entrega tuvo lugar en Oviedo durante el Capítulo General de la corporación nobiliaria, en un acto presidido por Luis Alfonso de Borbón, duque de Anjou y consejero magistral de la entidad. El solemne encuentro congregó a más de 250 asistentes, entre autoridades civiles, diplomáticas y militares, con actos iniciados en la Capilla del Rey Casto de la Catedral ovetense y culminados con una cena de gala en el Hotel de la Reconquista.

El galardón fue recogido por Wolfgang Kiessling, fundador de Loro Parque, junto a su hijo Christoph Kiessling, actual presidente de la fundación. Durante su intervención, el fundador recordó cómo en septiembre de 1994 sentó las bases del proyecto tras donar la totalidad de su colección de aves. Kiessling defendió que la preservación de la naturaleza constituye "una responsabilidad colectiva" y argumentó que el deber del ser humano es transmitir el patrimonio biológico a las futuras generaciones mediante el conocimiento y la ciencia.

Desde su nacimiento en Tenerife, la entidad ha canalizado 32 millones de dólares hacia más de 300 proyectos desarrollados en 56 países, colaborando estrechamente con cerca de un centenar de instituciones académicas. Entre los éxitos más destacados de su intervención directa sobresale la recuperación del guacamayo de Lear en Brasil, mediante la cría y reintroducción de ejemplares desde las Islas Canarias, así como la estabilización de las poblaciones del loro orejiamarillo en Colombia.

Por su parte, Christoph Kiessling remarcó que el galardón no representa una meta alcanzada sino "un estímulo para seguir trabajando" ante los crecientes retos ecológicos globales. Con este galardón, la institución canaria inscribe su nombre en un palmarés que incluye a personalidades como Mario Vargas Llosa o Plácido Domingo, consolidando el valor de la sociedad civil y la iniciativa privada en la defensa del legado natural.