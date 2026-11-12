El Rosario culmina la renovación de la carretera de acceso a Costanera con nuevas mejoras de señalización

El Ayuntamiento de El Rosario culmina los trabajos de renovación de la carretera de acceso a la urbanización de Costanera, en Tenerife, con la instalación de nueva señalización horizontal y vertical. Esta última actuación completa un conjunto de mejoras desarrolladas durante los últimos meses para reforzar la seguridad vial y acondicionar uno de los principales accesos a este núcleo residencial.

Los trabajos se concentran en el tramo comprendido entre la rotonda del polígono industrial La Campana y el límite del término municipal de Santa Cruz de Tenerife, donde la Administración local ha ejecutado distintas intervenciones para mejorar las condiciones de circulación.

La renovación incluye el reasfaltado de la calzada, la instalación de nuevos puntos de alumbrado público y la limpieza y recuperación de los márgenes y arcenes, además de los trabajos de señalización que ponen fin a esta fase de acondicionamiento.

Las actuaciones han sido posibles después del reciente traspaso de la titularidad de la carretera al Ayuntamiento de El Rosario, que desde entonces puede asumir directamente su conservación y mantenimiento.

Una renovación integral para mejorar la seguridad y la accesibilidad

La mejora del acceso a Costanera se ha desarrollado mediante diferentes actuaciones a lo largo de los últimos meses.

El reasfaltado de la carretera se ejecutó durante el mes de junio, dentro del tercer Plan de Asfaltado Municipal, un programa que contempla intervenciones en distintas vías de El Rosario.

Posteriormente, el Consistorio acometió trabajos de limpieza y acondicionamiento paisajístico en los márgenes de la carretera, con el objetivo de recuperar espacios deteriorados y mejorar la imagen de este acceso residencial.

Una de las intervenciones más destacadas fue la instalación de cinco nuevos puntos de alumbrado público, completada en septiembre, que permitió mejorar la visibilidad nocturna en el tramo comprendido entre la calle Mar de Alborán y el límite con Santa Cruz de Tenerife.

La actuación incluyó las canalizaciones necesarias para ampliar la red de suministro eléctrico y dotar de iluminación a una zona que anteriormente presentaba carencias en este servicio.

Ahora, con la renovación de las marcas viales y de la señalización vertical, el Ayuntamiento completa las mejoras previstas en esta fase.

La combinación de nuevo pavimento, iluminación y señalización supone una mejora de las condiciones de circulación para los residentes de Costanera y los conductores que utilizan habitualmente esta carretera.

Una misma carretera con diferencias entre El Rosario y Santa Cruz

La renovación también permite apreciar las diferencias existentes entre los tramos de esta carretera que pertenecen a los municipios de El Rosario y Santa Cruz de Tenerife.

Mientras el tramo gestionado por El Rosario cuenta ahora con alumbrado público renovado, nuevo asfaltado y señalización vial, la parte correspondiente al término municipal de Santa Cruz presenta, según las condiciones observadas en la zona, carencias de iluminación y señalización.

Esta circunstancia provoca que los usuarios de una misma vía encuentren condiciones diferentes dependiendo del municipio por el que circulen, especialmente durante la noche.

La situación pone de relieve la importancia de coordinar las actuaciones de mantenimiento y mejora entre administraciones cuando una infraestructura atraviesa varios términos municipales.

La continuidad del alumbrado y de la señalización resulta especialmente relevante en carreteras de acceso a núcleos residenciales, donde la visibilidad y la identificación de los elementos de la vía contribuyen a una circulación más segura.

En este sentido, la finalización de los trabajos de El Rosario deja abierta la posibilidad de que las mejoras puedan tener continuidad en el tramo correspondiente a Santa Cruz de Tenerife.

Por el momento, el Ayuntamiento de El Rosario da por culminada esta fase de renovación de la carretera de Costanera, una intervención que permite mejorar las condiciones de acceso a la urbanización y reforzar la conservación de una infraestructura que ha pasado recientemente a ser de titularidad municipal.