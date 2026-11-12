El Tribunal Constitucional rechaza el recurso de Drago frente a Sumar y Podemos por las siglas UPC

El Tribunal Constitucional ha inadmitido los dos recursos de amparo electoral con los que Drago Canarias pretendía impedir que Nueva Canarias, Podemos, Izquierda Unida y Sumar usaran las siglas UPC en las elecciones generales del 29 de noviembre. La Sección Cuarta de la Sala Segunda considera que los recursos carecen de "especial trascendencia constitucional". Las dos providencias llevan la firma de los magistrados Balaguer Callejón, Sáez Valcárcel y Arnaldo Alcubilla.

La disputa por las siglas UPC

La coalición concurre con el nombre de Unidad del Pueblo Canario y las mismas siglas que usó la histórica Unión del Pueblo Canario. Drago acusa a la alianza, en la que participan los partidos de Yolanda Díaz e Ione Belarra, de apropiarse de una denominación ligada a la historia de la izquierda nacionalista en las islas. También reprocha a las formaciones con sede en Madrid que hayan adoptado esas siglas pese a la oposición de antiguos promotores y militantes de aquel proyecto. Drago acudió al Constitucional a petición de Movimiento UPC, un partido que, según la formación recurrente, sigue inscrito en el Registro de Partidos Políticos.

Según Drago, los juzgados permitieron que la coalición mantuviera su nombre porque ninguna otra candidatura se presenta a estas elecciones con las mismas siglas o denominación. La formación sostiene que ese criterio pasa por alto el riesgo de que algunos electores marquen la papeleta de la nueva alianza creyendo que votan a la UPC histórica. Para evitar esa confusión, el partido pidió que se retiraran las siglas de las papeletas.

El alcance de la inadmisión

Drago subraya que el Constitucional ha limitado su decisión al requisito de admisión del artículo 50.1.b de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. El partido critica que las dos providencias recurran a una fórmula estándar sin explicar qué argumentos considera insuficientes la Sección Cuarta. La decisión deja sin resolver si el uso de las siglas podía confundir a los votantes y si, como alega Drago, vulneraba el derecho a la participación política.

El pleito por las papeletas refleja la división con la que llega la izquierda canaria al 29-N. Podemos y Sumar comparten candidatura en las islas con Nueva Canarias e Izquierda Unida, mientras Drago concurre por su cuenta y ha llevado a los tribunales el uso de la marca con la que sus rivales se presentan a las urnas.