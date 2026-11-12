ExpoDeca abre en Las Palmas con más de 400 actividades y 50 disciplinas deportivas

ExpoDeca 2026 ha abierto este jueves sus puertas en Las Palmas de Gran Canaria con más de 400 actividades gratuitas, alrededor de 50 disciplinas deportivas y la participación de 130 entidades, marcas y empresas.

La tercera edición de la Feria de la Actividad Física y del Deporte de Canarias se celebrará hasta este domingo, 15 de noviembre, en una superficie de 34.000 metros cuadrados distribuida principalmente en el entorno de la plaza de la Música.

La programación combina actividades participativas, exhibiciones, competiciones oficiales y encuentros profesionales dirigidos tanto al público general como al sector deportivo.

Más espacios y actividades junto al mar

La plaza de la Música concentra buena parte de la oferta, con presencia de deportes tradicionales canarios como la lucha canaria, el salto del pastor, la lucha del garrote, el juego del palo y la bola canaria.

También habrá actividades de balonmano, fútbol, escalada, atletismo y gimnasia, además de una zona de motor de 350 metros cuadrados.

La feria se extiende igualmente a la plaza del Espigón, con vela, ciclismo, deportes de contacto y modalidades adaptadas; al parque de El Rincón, con skateboard, calistenia, pádel y baloncesto; y a los campos Manuel Naranjo Sosa, donde se desarrollarán actividades de béisbol, sófbol, rugby y deportes aéreos.

Una de las novedades de esta edición será la incorporación de Las Canteras a la programación, con bodyboard, surf adaptado, tenis playa y piragüismo.

Competiciones y 130 expositores

ExpoDeca acogerá también una prueba del primer circuito de hyatlón, con más de 400 deportistas inscritos, y la cuarta edición de la Gran Canaria Challenge de crosstraining.

El área expositiva reunirá a 130 entidades, empresas y marcas vinculadas al deporte, con propuestas relacionadas con equipamiento, formación y organización de eventos.

El Auditorio Alfredo Kraus acogerá además encuentros profesionales y conferencias sobre gestión deportiva, innovación tecnológica, turismo deportivo y colaboración entre administraciones y empresas.

Más de 24.000 visitantes en 2025

ExpoDeca celebró su primera edición en Gran Canaria en 2024, con más de 17.000 visitantes, y superó los 24.000 asistentes en Tenerife en 2025.

La programación de este año incluye además la exposición Leyendas del Deporte en el centro comercial Las Arenas, con más de 200 piezas vinculadas a figuras del deporte nacional e internacional.

Este viernes tendrá lugar en el Teatro Pérez Galdós la tercera edición de los Premios al Deporte Canario, que reconocerá a deportistas y representantes del sector en doce categorías.