Exposaldo 2026 abre en Tenerife con 120 empresas, 180 stands y entradas a un euro

Exposaldo 2026 abre este jueves, 12 de noviembre, en el Recinto Ferial de Tenerife con 120 empresas y 180 stands dedicados a productos de liquidación, saldos y remates finales.

La feria permanecerá abierta hasta el 16 de noviembre, en horario de 11:00 a 21:00 horas, y ocupará la Gran Nave del Centro Internacional de Ferias y Congresos de Tenerife.

Esta será la 29.ª edición del evento, organizado por la Institución Ferial de Tenerife y el Cabildo Insular.

Cinco días de descuentos y liquidaciones

El recinto contará con unos 10.000 metros cuadrados de stands, a los que se suman otros 2.000 metros cuadrados destinados al área de vehículos de ocasión.

Entre los productos disponibles habrá textil, complementos, calzado, electrodomésticos, ferretería, muebles, menaje, decoración y juguetes.

La oferta incluirá también motos y vehículos de ocasión, además de otros artículos procedentes de liquidaciones y excedentes comerciales.

Uno de los objetivos de la feria es facilitar a los comercios canarios la reducción de sus existencias antes de la campaña de diciembre.

Entrada a un euro

El acceso general a Exposaldo tendrá un precio de un euro.

La entrada será gratuita para los mayores de 65 años, los menores de 10 años que acudan acompañados de un adulto y las personas con discapacidad.

La organización espera mantener el nivel de asistencia de anteriores ediciones. En 2025, Exposaldo recibió 44.590 visitantes.

La feria estará abierta durante cinco jornadas consecutivas, del jueves 12 al lunes 16 de noviembre, entre las 11:00 y las 21:00 horas.