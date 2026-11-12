La creación de empresas en Canarias retrocede un 14,7% en el segundo peor registro autonómico

En Canarias se constituyeron 308 sociedades mercantiles en septiembre, 53 menos que en el mismo mes del año anterior. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la creación de sociedades cayó un 14,7% interanual. El descenso devuelve a las islas al nivel de septiembre de 2024, cuando también se registraron 308 constituciones. En septiembre de 2025 se habían alcanzado las 361 constituciones, tras un aumento interanual del 17,2%.

El aspecto más preocupante del informe reside en la intensa debilidad del músculo financiero comprometido por los inversores. Para constituir estas 308 mercantiles se desembolsó un capital suscrito de 3,26 millones de euros, lo que representa una caída del 64,7% en comparación con los fondos movilizados en el mismo periodo del año anterior. Este desplome del capital fundacional refleja una clara aversión al riesgo y constata cómo el endurecimiento de las condiciones crediticias y la presión de los costes continúan lastrando los planes de inversión a medio y largo plazo.

El retroceso de septiembre llega después de un mes de agosto en el que la creación de sociedades en Canarias había aumentado un 15,7% respecto al mismo mes de 2025.

Disoluciones y ampliaciones de capital

En septiembre se registraron 60 disoluciones de sociedades mercantiles en Canarias, un 7,7% menos que en el mismo mes del año anterior. En 50 casos, cinco de cada seis, la disolución fue voluntaria. Otras ocho sociedades se disolvieron por fusión con otras empresas y las dos restantes quedaron registradas bajo la categoría de otras causas.

Entre las sociedades que ya estaban constituidas, 71 ampliaron capital en septiembre, un 1,4% menos que un año antes. El número de empresas que recurrieron a esta fórmula apenas varió en doce meses, pero el importe de las ampliaciones se redujo casi a la mitad. En conjunto, estas operaciones sumaron 9,31 millones de euros, un 46,3% menos que en el mismo mes del año anterior.

La segunda mayor caída autonómica

El Principado de Asturias encabezó los descensos, con un 16% menos de sociedades constituidas. Canarias le siguió con un retroceso del 14,68%, y la Región de Murcia registró la tercera mayor caída, del 13,03%.

Navarra registró el mayor aumento del país, con un 37,88% más de sociedades constituidas que en septiembre del año anterior. Le siguieron Cantabria, con una subida del 18,57%, y La Rioja, con un 17,02%.