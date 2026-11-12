La Gomera licita un millón calcando los requisitos abusivos del contrato que el CEO de Gesplan dio a su exempresa

El concurso está abierto hasta el domingo. Es la continuación del contrato de la estrategia Gomera 36 que EVM Group, S.L. ganó en 2024 como única licitadora, con Miguel Ángel Pérez Hernández, antiguo empleado de la consultora, como órgano de contratación. El nuevo pliego calca las mismas tres certificaciones obligatorias, el mismo requisito para el jefe de proyecto y el mismo criterio de presencialidad.

El Cabildo de La Gomera busca empresa para los próximos dos años de Gomera 36, la estrategia con la que la isla quiere captar fondos estatales y europeos. El contrato sale por 467.446 euros y admite una prórroga de otros dos años, lo que eleva su valor a 934.893 euros. Las ofertas se pueden presentar hasta las 23:59 del 15 de noviembre.

Es la segunda vez que este trabajo sale a concurso, y la primera que lo saca el Cabildo. En 2024 la institución que preside Casimiro Curbelo encargó la asistencia de Gomera 36 a Gesplan, la empresa pública del Gobierno de Canarias, por dos millones de euros. Gesplan licitó una parte, la gestión de la cartera de proyectos, y la adjudicó en enero de 2025 a EVM por 260.467 euros. No pudo presentarse nadie más debido a lo abusivo de las cláusulas de solvencia.

Aquel expediente lo aprobó el consejero delegado de Gesplan, Miguel Ángel Pérez Hernández, que trabajó en EVM entre 2010 y 2011 según su currículum oficial, como este periódico ha publicado. Llegó al cargo a propuesta de la Agrupación Socialista Gomera, el partido de Curbelo, según informó Diario de Avisos y de la recomendación que Carlos Alonso le hizo al Gobierno de Canarias.

Un traje a medida

El pliego que ahora publica el Cabildo y el que Gesplan aprobó en 2024 coinciden en lo que decide quién puede presentarse. De hecho, las frases se replican en ambos documentos.

Los dos exigen, como condición para concurrir, las mismas tres certificaciones. Quien no tenga las tres, queda fuera. EVM figura con todas ellas en un directorio público de empresas certificadas de Tenerife, en una ficha de 2023.

La ley exige que los requisitos para concurrir guarden relación con el objeto del contrato y sean proporcionales y la exigencia de tener esas certificaciones es abusiva según multitud de jurisprudencia. El Cabildo la justifica en que Gomera 36 trata de transición energética, economía circular y sostenibilidad, que es el contenido de la estrategia y no la actividad del consultor.

El pliego usa además esas normas dos veces. Para entrar, la empresa debe estar certificada. Para ganar, se dan hasta cuatro puntos si el equipo tiene formación en ISO 9001, ISO 14001 o ISO 27001. Las mismas normas sirven de puerta de entrada y de ventaja, cuestión igualmente irregular que los tribunales, ante un recurso, suelen tumbar.

Sumadas a las demás condiciones, esas exigencias dejan fuera a cualquier empresa que no facture cerca de un millón de euros, no tenga las tres certificaciones y no disponga ya de siete profesionales con perfiles muy concretos. Es un filtro que ninguna consultora canaria pasa. La prueba está en el primer contrato que adjudica Pérez Hernández a sus excompañeros y al que solo se presentaron estos.

Los dos piden al jefe de proyecto, con las mismas palabras, «certificación en la metodología en Gestión de Proyectos PM1 o PM2, o Máster oficial en Dirección y/o Gestión de Proyectos». La metodología de la Comisión Europea se llama PM². La expresión «PM1 o PM2» es una rareza, y aparece idéntica en los dos documentos.

Y los dos premian con tres puntos la «disponibilidad de presencialidad» del jefe de proyecto, con la misma escala de menos de 24, 48 y 72 horas.

Lo que EVM hacía en el contrato anterior

Hay un detalle del contrato de 2024 que importa ahora. Entre las tareas de EVM estaba el «asesoramiento y apoyo en la preparación de memorias justificativas, pliegos de cláusulas administrativas, pliegos de prescripciones técnicas e informes de valoración» de los proyectos de Gomera 36.

La Ley de Contratos prevé ese caso. Cuando una empresa ha participado en la preparación de un contrato y después quiere concurrir a él, el órgano de contratación debe tomar medidas para que no parta con ventaja y, como mínimo, comunicar a los demás licitadores la información que esa empresa conoce. El pliego del Cabildo no menciona ninguna.

El nuevo contrato tiene además una tarea delicada. El adjudicatario redactará «informes de apoyo para la evaluación de las propuestas técnicas» en las contrataciones de Gomera 36. Quien gane este concurso ayudará a puntuar los siguientes. Música para los oídos de la consultora de Carlos Alonso.

Lo que no se sabe

El precedente es conocido. Con esos mismos requisitos, en 2024, solo hubo una oferta en toda Europa y fue la de EVM.

Las preguntas son para el Cabildo de La Gomera. Quién redactó los pliegos y con qué apoyo externo. Si EVM, en ejecución de su contrato con Gesplan, participó en los trabajos preparatorios. Por qué ha dejado de encargar Gomera 36 a Gesplan. Por qué anuló el primer anuncio de este concurso el 30 de septiembre, dos días después de publicarlo. Y qué medidas ha previsto si la empresa que ha gestionado la estrategia concurre.

Y una más, sobre la competencia. Por qué exige para concurrir tres certificaciones en un contrato de consultoría. Si calculó cuántas empresas pueden reunir a la vez todas esas cláusulas. Y si, sabiendo que con esas condiciones solo hubo una oferta en 2024, se planteó rebajarlas para que concurrieran más.