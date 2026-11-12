Las moratorias turísticas suman ya 275 millones abonados y quedan más de 40 por pagar

El Gobierno de Canarias ya ha desembolsado 275 millones de euros correspondientes a 27 acuerdos extrajudiciales alcanzados con promotores turísticos por los litigios derivados de las moratorias aplicadas en el archipiélago.

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, detalló este jueves en comisión parlamentaria que existen 36 acuerdos, de los que 32 ya han sido homologados judicialmente y nueve continúan pendientes de pago.

El primer desembolso se realizó el 14 de agosto e incluyó 25 acuerdos por 261 millones de euros, con intereses incluidos. Un segundo pago, aprobado el 26 de octubre, ascendió a otros 13,9 millones entre capital e intereses.

Según los datos facilitados por el consejero, todavía quedan algo más de 40 millones de euros por abonar.

De reclamaciones por 990 millones a acuerdos por 316 millones

Miranda defendió que los acuerdos han permitido reducir unas reclamaciones que inicialmente alcanzaban los 990 millones de euros hasta aproximadamente 316 millones, sin incluir los intereses correspondientes.

El consejero aseguró que las cantidades han sido calculadas por funcionarios de la Comunidad Autónoma mediante criterios que calificó de "completamente objetivos".

La fórmula aplicada descarta el lucro cesante y utiliza el interés legal del dinero para determinar la denominada pérdida de oportunidad durante el periodo comprendido entre el 13 de noviembre de 2009 y el 31 de enero de 2025.

Miranda defendió que prolongar los litigios habría mantenido abierta una elevada incertidumbre para las cuentas autonómicas y cifró en unos 800.000 euros mensuales el incremento potencial de los intereses.

El Gobierno sostiene además que la homologación judicial de los acuerdos aporta seguridad jurídica al procedimiento.

NC y PSOE cuestionan cómo se fijaron las cantidades

La diputada de Nueva Canarias Esther González puso en duda que los 316 millones acordados representen necesariamente la mejor opción para las arcas públicas y reclamó conocer con detalle los informes empleados para establecer las indemnizaciones.

González señaló que reconocer la existencia de una obligación de pago no supone aceptar cualquier cantidad y sostuvo que informes elaborados por el Servicio de Valoraciones en 2020 y 2021 habrían reducido de forma considerable las reclamaciones de los promotores.

La diputada reclamó conocer qué riesgos valoró el Ejecutivo, qué informes utilizó y qué alternativas económicas estudió antes de alcanzar los acuerdos.

También la socialista Nayra Alemán pidió acceso al expediente completo y reclamó una explicación detallada sobre el procedimiento seguido para llegar a la cifra de 316 millones.

PP y Coalición Canaria, por su parte, respaldaron la vía elegida por el Ejecutivo. Ambas formaciones sostienen que cerrar ahora los litigios reduce el riesgo de que las reclamaciones y los intereses terminen generando un coste mayor para la Comunidad Autónoma.

El proceso continuará con el pago de los nueve acuerdos todavía pendientes, mientras la oposición mantiene sus peticiones para conocer de forma íntegra los informes y cálculos utilizados para determinar las indemnizaciones.