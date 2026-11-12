Las Palmas de Gran Canaria se queda sin su tradicional Belén de Arena esta Navidad

La playa de Las Canteras no contará este año con su tradicional Belén de Arena. Las Palmas de Gran Canaria perderá así uno de sus principales atractivos navideños, después de que los organizadores hayan anunciado la cancelación de la edición prevista para este año.

El equipo responsable del nacimiento ha comunicado la decisión a través de un mensaje en el que reconoce la tristeza que supone poner fin, al menos durante esta Navidad, a un proyecto al que ha dedicado buena parte de su trayectoria profesional y personal.

"Es para nosotros una noticia inmensamente triste, y nada nos rompe más el corazón que tener que anular esta edición del evento al que hemos dedicado gran parte de nuestra vida, nuestro tiempo y recursos", señala el comunicado.

Los organizadores también han trasladado su agradecimiento a los ciudadanos por el respaldo recibido durante todos estos años y han destacado el vínculo que se había creado entre el Belén y la ciudad.

Dos décadas convertido en referente de la Navidad en Canarias

El Belén de Arena de Las Canteras llevaba veinte años formando parte de la Navidad de Las Palmas de Gran Canaria. Desde su primera edición en 2006, el proyecto se había consolidado como una de las propuestas navideñas más reconocibles del archipiélago, con esculturas monumentales elaboradas por artistas especializados en la arena de la playa.

La última edición, celebrada entre diciembre de 2025 y enero de 2026, conmemoró precisamente el vigésimo aniversario del nacimiento. La muestra recibió más de 125.000 visitantes y contó con la participación de artistas locales e internacionales.

Además de su atractivo cultural y turístico, el Belén tenía una dimensión solidaria. Los donativos recogidos durante las visitas se destinaban a comedores sociales de la capital grancanaria. En su última edición, la recaudación alcanzó los 15.000 euros.

Sin explicaciones sobre los motivos de la cancelación

Por el momento, los organizadores no han detallado las razones que han llevado a suspender la edición de este año. Tampoco se han pronunciado públicamente el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ni el Cabildo de Gran Canaria, instituciones que colaboraban con el proyecto.

La cancelación deja sin una de sus imágenes más características a la Navidad de la capital grancanaria y pone en suspenso la continuidad de una iniciativa que, durante dos décadas, ha atraído a miles de residentes y turistas hasta la playa de Las Canteras.