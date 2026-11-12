Monzón destaca que 69 municipios y seis cabildos ya forman parte de la estrategia de salud

Canarias cuenta ya con 69 de sus 88 municipios y seis de los siete cabildos adheridos a la Estrategia Canaria de Islas y Municipios Promotores de la Salud (ECIMPS), una iniciativa que busca trasladar las políticas de prevención y bienestar al ámbito local.

La consejera de Sanidad, Esther Monzón, expuso estos datos este jueves en Gáldar durante el VII Plenario de la estrategia, en el que participaron representantes del Gobierno autonómico, la Federación Canaria de Municipios (Fecam), la Federación Canaria de Islas (Fecai) y ayuntamientos adheridos.

El objetivo del programa es incorporar progresivamente al conjunto de las administraciones locales del archipiélago.

Más de 2.900 recursos identificados

Canarias dispone actualmente de 2.909 recursos activos incluidos en el Mapa Localiza Salud, la herramienta del Ministerio de Sanidad que permite identificar servicios, instalaciones y proyectos existentes en cada territorio relacionados con la promoción de la salud y el bienestar.

La estrategia trabaja sobre ámbitos como la prevención de adicciones, la salud mental, la alimentación saludable, la actividad comunitaria y la coordinación entre servicios sanitarios, educativos y sociales.

Monzón señaló además que en Canarias hay más de 410.000 personas mayores de 65 años, un contexto que, junto al peso de las enfermedades crónicas, la discapacidad y las desigualdades en salud, obliga a reforzar las políticas preventivas.

La planificación autonómica se enmarca en la Estrategia de Promoción de la Salud y el Bienestar, que establece objetivos hasta 2032.

Gáldar acoge el encuentro regional

El plenario celebrado este jueves sirve de antesala al VIII Encuentro Regional de la ECIMPS, previsto este viernes también en Gáldar.

La jornada reunirá a representantes institucionales y profesionales de los ámbitos sanitario, educativo y social para compartir proyectos desarrollados en los municipios.

El programa prestará especial atención a la infancia, la adolescencia, las familias y la participación comunitaria e incluirá mesas de debate sobre iniciativas locales.

Durante el encuentro se entregará además la distinción Canarias Promueve Salud, destinada a reconocer proyectos municipales que puedan aplicarse en otros territorios.

Feria de la Salud

El programa se completa con una Feria de la Salud en el Polideportivo de Gáldar, que se desarrolla entre este jueves y el viernes.

En ella participan entidades locales, centros educativos y proyectos comunitarios que muestran iniciativas desarrolladas en Gáldar y otros municipios de Gran Canaria.

El siguiente objetivo de la estrategia será extender la adhesión a los 19 municipios y al cabildo que todavía permanecen fuera de la red.