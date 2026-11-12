Ni fondos buitre ni alquiler vacacional, la falta de oferta y la inmigración masiva disparan un 50% la vivienda

El diagnóstico oficial sobre la crisis inmobiliaria en el archipiélago descansa sobre una premisa empíricamente falsa. Mientras el Ejecutivo autonómico y el Gobierno central concentran su artillería regulatoria en restringir el alquiler vacacional y señalar a supuestos grandes especuladores, los datos contables revelan una realidad opuesta. Según el último informe del Centro Ruth Richardson de la Universidad de las Hespérides, elaborado por los investigadores Daniel Fernández Méndez, Santiago Calvo López y Gonzalo Melián Marrero, la escalada del 50% en el precio de compra y alquiler registrada entre 2018 y 2025 responde a un estrangulamiento severo de la oferta frente a un choque demográfico sin precedentes.

España es hoy la única gran economía de la eurozona donde la accesibilidad a la vivienda se ha desplomado, cayendo su ratio de renta disponible frente al coste residencial a 92,3 puntos desde 2021, mientras países como Alemania (123) o Francia (116,4) mejoran la capacidad adquisitiva de sus hogares. La raíz de esta anomalía no es una burbuja crediticia —el ratio PER entre precio de compra y alquiler se mantiene estable en 12,3 años—, sino un déficit acumulado de 756.400 viviendas entre 2021 y 2025: se han creado 1,22 millones de nuevos hogares, pero apenas se han terminado 466.469 inmuebles.

El chivo expiatorio del alquiler vacacional y los fondos

En Canarias, la coartada política habitual para esquivar la responsabilidad administrativa ha sido culpar a la vivienda turística. Sin embargo, las cifras del INE hasta mayo de 2026 demuestran que los apartamentos turísticos en las islas representan únicamente el 4,5% del parque total de viviendas (y un residual 1,3% en la media nacional). Es más: desde mediados de 2024, la presión regulatoria ha reducido el peso de la vivienda vacacional en casi toda España sin que ello haya frenado un ápice la subida de precios, que se encarecieron más de un 54% en mercados tan intervenidos como el madrileño pese a caer un 31,5% su oferta turística.

Tampoco se sostiene el mito de los llamados fondos buitre. El padrón catastral certifica que el 87,7% de los inmuebles urbanos residenciales pertenece a personas físicas españolas, frente a un exiguo 4,4% en manos de sociedades mercantiles, cuya cuota de compraventas lleva estancada en torno al 10,7% desde hace una década. De hecho, los datos de la Agencia Tributaria confirman que la profesionalización amplía el mercado: mientras un pequeño propietario con un inmueble adicional solo alquila el 25% por temor a la inseguridad jurídica, quienes poseen diez o más unidades ponen en alquiler el 59% de sus activos para no asumir el enorme coste de oportunidad de mantenerlos vacíos.

Choque demográfico y parálisis urbanística

Descartados los dogmas ideológicos, el informe identifica el verdadero motor de la demanda: el crecimiento poblacional impulsado por la inmigración. Con un crecimiento vegetativo negativo en prácticamente todo el país, la llegada de población foránea explica en exclusiva el aumento de residentes. En Canarias, entre 2021 y 2024, la inmigración impulsó un crecimiento demográfico del 4,2%, compensando la caída de la natalidad. La evidencia econométrica del estudio es directa: cada incremento del 1% en la población eleva un 1,8% el precio real de compra y un 1,7% el del alquiler. En consecuencia, el flujo migratorio explica el 60% del encarecimiento real de la compraventa y el 41% de las rentas de alquiler desde 2018.

Sin embargo, que el aumento de habitantes derive en crisis habitacional es responsabilidad exclusiva del bloqueo institucional sobre la oferta. En un mercado funcional, el incremento de demanda incentiva la edificación; en España y en Canarias, un urbanismo punitivo, la escasez artificial de suelo urbanizable y la inflación normativa del Código Técnico de la Edificación han hundido la rentabilidad del promotor. Como concluyen los autores desde la Universidad de las Hespérides, la política económica se enfrenta a una disyuntiva binaria ineludible: o se liberaliza el suelo y se desregula la construcción para multiplicar la oferta de inmediato, o la única vía para contener los precios será restringir la entrada de nuevos demandantes.