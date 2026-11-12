Senegal detiene a 17 personas en una operación contra las salidas en cayuco hacia Canarias

La División Nacional de Lucha contra el Tráfico de Migrantes de Senegal (DNLT) detuvo el miércoles 11 de noviembre en Dakar a 17 personas en una operación contra las salidas de cayucos hacia Canarias.

Las detenciones se vinculan a la salida de tres embarcaciones desde Bara y Banjul, en Gambia, y desde las islas del Saloum, en Senegal. Los detenidos están bajo sospecha de haber participado en la organización de las travesías.

Otras actuaciones en la costa senegalesa

En Yarakh, en la región de Dakar, las autoridades frustraron otra salida prevista para la noche del miércoles. En esa embarcación iban a viajar 80 personas.

Días antes, la Gendarmería senegalesa había informado de que su brigada de Keur Massar interceptó el viernes 6 de noviembre un cayuco con 142 personas que se dirigía a España. Entre sus ocupantes había 93 gambianos y 40 senegaleses. En aquella intervención, los agentes se incautaron de un motor y de 3.760 litros de combustible. La Gendarmería indicó que varias personas necesitaron atención sanitaria tras el desembarco.

Senegal promete reforzar la vigilancia costera

El martes, un día antes de las detenciones en Dakar, el embajador de Senegal en España, Ibrahim Al Khalil Seck, trasladó a Fernando Clavijo en Madrid el compromiso de reforzar la vigilancia de su costa y la cooperación con España para frenar las salidas hacia las islas. Según el Gobierno de Canarias, el embajador reconoció que las partidas desde Senegal habían aumentado desde octubre y atribuyó parte del repunte a la reducción temporal de la vigilancia costera por el despliegue de efectivos en los Juegos Olímpicos de la Juventud.

En la reunión, Clavijo y el embajador abordaron cómo mejorar el intercambio de información para identificar a los organizadores de los viajes. El representante de Senegal planteó también una visita del presidente canario al país para dar continuidad a esos contactos.

Canarias registró 7.432 llegadas entre el 1 y el 10 de noviembre, según el balance que Clavijo expuso tras la Comisión Interministerial de Inmigración. El Ejecutivo autonómico ha pedido reforzar la atención sanitaria y los medios de salvamento ante la presión que soporta El Hierro, así como agilizar los traslados de las personas que llegan a la isla.