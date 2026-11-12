Tenerife fija las normas de uso de las áreas para caravanas en los puntos limpios de la isla

El Cabildo de Tenerife ha elaborado unas instrucciones de uso para las áreas de servicio destinadas a caravanas y autocaravanas que se están habilitando en distintos puntos limpios de la isla.

Las indicaciones ya están disponibles en el Centro Logístico de Malpaso, los puntos limpios de Arona, Jagua, La Guancha y Buenavista, y se incorporarán progresivamente a las nuevas instalaciones que entren en funcionamiento.

El objetivo es ordenar el uso de los espacios destinados al vaciado de aguas residuales y al suministro de agua potable, además de evitar vertidos incontrolados.

Qué servicios pueden utilizarse

Antes de acceder, los usuarios deberán facilitar sus datos a los operarios del punto limpio y estacionar el vehículo en la zona señalizada.

Una vez colocado, será necesario apagar el motor y mantener a acompañantes y menores fuera del área de trabajo.

Las instalaciones disponen de cuatro servicios principales: toma de agua potable para llenar el depósito, vaciado de aguas grises, evacuación de aguas negras mediante cassette o potti y una manguera específica para aclarar estos depósitos.

Al terminar, los usuarios deberán cerrar las tomas, recoger las mangueras y dejar la zona limpia y despejada antes de retirar el vehículo.

Prohibido utilizar las instalaciones para lavar vehículos

El Cabildo establece expresamente que estos espacios no podrán emplearse para lavar caravanas, personas, animales u otros objetos.

Las instalaciones deberán utilizarse exclusivamente para el suministro de agua potable y para la evacuación de las aguas generadas por caravanas y autocaravanas.

Los puntos limpios de La Guancha, Jagua y Arona abren los lunes de 08:00 a 16:00 horas; de martes a viernes, de 08:00 a 20:00; los sábados, de 09:00 a 20:00; y los domingos, de 09:00 a 14:00 horas.

El Cabildo ha habilitado además el teléfono gratuito 900 305 000 para resolver consultas relacionadas con el servicio.