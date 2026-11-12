Una incidencia en el sistema de radioayuda provoca ocho desvíos en el aeropuerto de Gran Canaria

Una incidencia en el sistema de radioayuda del aeropuerto de Gran Canaria ha provocado hasta el momento ocho desvíos de vuelos, según ha informado Aena.

El problema afecta al procedimiento habitual de aproximación al aeródromo, por lo que las aeronaves están utilizando temporalmente un sistema basado en navegación por satélite.

Esta alternativa permite mantener las aproximaciones, aunque algunas aerolíneas cuyos aviones no cuentan con el sistema necesario han tenido que desviar sus vuelos.

Aena cifra por ahora en ocho las operaciones desviadas como consecuencia de la incidencia.

El gestor aeroportuario trabaja junto a Enaire para restablecer el sistema y resolver el problema lo antes posible.

Aena ha señalado que la seguridad operacional es la prioridad mientras continúan los trabajos y ha lamentado las molestias ocasionadas a los pasajeros.

La incidencia permanece abierta, por lo que el número de vuelos afectados podría variar hasta que el sistema quede completamente restablecido.