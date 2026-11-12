Una mujer resulta herida grave tras volcar con su coche en la salida de la TF-5 hacia Santa Úrsula

Una mujer ha resultado herida de gravedad este jueves después de volcar con el turismo en el que circulaba en la salida de la TF-5 hacia Santa Úrsula, en Tenerife.

El accidente se produjo sobre las 10:52 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 1-1-2 recibió una alerta por el vuelco del vehículo y activó los recursos necesarios.

El personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario atendió a la conductora en el lugar y constató que presentaba diversos traumatismos de carácter grave.

Tras ser estabilizada, la mujer fue trasladada en una ambulancia sanitarizada al Hospital Universitario de Canarias.