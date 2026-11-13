Arranca la campaña del 29N en Canarias con la financiación, el transporte y la inmigración en el debate

La campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre arranca este viernes en Canarias con el descuento del 75 % para residentes, la financiación autonómica y la respuesta a las llegadas de cayucos entre los asuntos que ya han entrado en el debate. Las islas elegirán 15 diputados y 11 senadores. En el Congreso, ocho escaños corresponden a la provincia de Las Palmas y siete a Santa Cruz de Tenerife.

La insularidad marca las primeras propuestas de la campaña en Canarias. Los partidos quieren llevar al Congreso asuntos como el coste de viajar entre islas o de traer mercancías de la Península. El repunte de llegadas a El Hierro ha abierto otro debate en las islas, el de los medios que debe aportar el Estado para atender a quienes llegan en cayuco.

Qué defiende cada partido al abrir la campaña

El PP abrió la campaña en Santa Cruz de Tenerife con un llamamiento a concentrar el voto para cambiar el Gobierno. Su candidato por Santa Cruz de Tenerife, Gustavo González de Vega, reclamó más medios para atender las llegadas de inmigrantes y combatir las redes de tráfico de personas. En transporte, el partido defiende mantener el descuento del 75 % para residentes y reclama fondos estatales para el convenio de carreteras, con actuaciones en la TF-5 y la GC-1.

El PSOE pidió en Las Palmas de Gran Canaria un nuevo mandato para el Gobierno. Su candidata por Las Palmas, Dolores Corujo, centró su intervención en la defensa de los derechos sociales y advirtió de retrocesos si gobierna la derecha. En materia migratoria, los socialistas reivindicaron la reforma del reglamento de extranjería. El Ejecutivo había declarado el martes la emergencia migratoria en Canarias y anunciado 15,18 millones de euros adicionales para ampliar las plazas de acogida y financiar traslados, además de otra guardamar para El Hierro.

Coalición Canaria y Primero Canarias condicionan su apoyo a una investidura al cumplimiento de la Agenda Canaria. Cristina Valido, candidata por Santa Cruz de Tenerife, defendió que los recursos del Régimen Económico y Fiscal (REF) queden fuera del cálculo de la financiación ordinaria de los servicios públicos. La alianza pide también fondos estables para mantener la gratuidad de los abonos de guagua y tranvía y que el Estado cubra el coste real del transporte de mercancías entre las islas y con la Península.

Vox reclamó un cambio de Gobierno en su acto de apertura en Las Palmas de Gran Canaria. Su candidato por Las Palmas, Alberto Rodríguez, situó la inmigración entre los asuntos de la campaña. El programa del partido propone repatriar a los inmigrantes en situación irregular, suprimir el arraigo como vía de regularización y devolver a los menores no acompañados con sus familias.

Unidad del Pueblo Canario (UPC) abrió la campaña con la vivienda entre sus prioridades. Luis Campos, candidato por Las Palmas, defendió llevar al Congreso las demandas de la izquierda canaria. La coalición propone ampliar el parque público de vivienda y regular los alquileres en las zonas tensionadas. También reclama que la financiación autonómica compense la insularidad y que las comunidades compartan la acogida de menores migrantes.

El TC pone fin a la guerra por las siglas dentro de la izquierda canaria

En vísperas del arranque de la campaña, el Tribunal Constitucional zanjó la disputa judicial por las siglas UPC para el 29-N. El tribunal inadmitió los dos recursos de amparo de Drago Canarias y la coalición de Nueva Canarias, Podemos, Izquierda Unida y Sumar podrá mantener en las papeletas el nombre de Unidad del Pueblo Canario.

El conflicto empezó cuando Drago, que concurre con sus propias listas, impugnó la proclamación de la coalición en las dos provincias. A petición de Movimiento UPC, pidió retirar las siglas de las papeletas. A su juicio, podían llevar a los votantes a confundir a la nueva alianza con la histórica Unión del Pueblo Canario, que en 1979 llevó al Congreso a Fernando Sagaseta.

El Constitucional apreció que los recursos carecían de especial trascendencia constitucional y dejó el fondo de la disputa sin examinar. Drago mantuvo su acusación de que las siglas podían inducir a error. Luis Campos, cabeza de lista de UPC por Las Palmas, celebró la decisión y dijo que quienes habían intentado impedir su uso habían "quedado retratados".