Canarias y Tenerife mantienen la vía judicial para reclamar la momia guanche de Erques

El Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife han vuelto a reclamar al Estado el traslado de la momia guanche de Erques desde el Museo Arqueológico Nacional (MAN), en Madrid, hasta Tenerife y no descartan continuar por la vía judicial si la petición no es atendida.

El presidente autonómico, Fernando Clavijo, y la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, han defendido este viernes la devolución coincidiendo con la celebración en Tenerife del Simposio Internacional Diásporas Patrimoniales, dedicado a la dispersión y restitución de patrimonio arqueológico.

Las administraciones canarias quieren que los restos sean trasladados al Museo de Naturaleza y Arqueología (MUNA), donde plantean su conservación, estudio y exhibición.

Una declaración respaldará la devolución

El encuentro concluirá con la denominada Declaración de Tenerife, que, según las instituciones canarias, respaldará desde el ámbito técnico y científico la viabilidad del traslado.

Clavijo sostiene que este consenso permite superar las dudas relacionadas con la conservación o el tratamiento patrimonial de los restos y considera que la decisión depende ahora de cuestiones administrativas y de "voluntad política".

El presidente recordó que el Ejecutivo autonómico ya ha realizado un requerimiento previo, paso que puede preceder a un procedimiento judicial, y aseguró que no descarta profundizar en esa vía si el Estado mantiene su negativa.

También cuestionó que la momia permanezca en Madrid cuando, según señaló, no forma parte actualmente de la exposición abierta al público del Museo Arqueológico Nacional.

Clavijo defendió además que el tratamiento de restos humanos requiere consideraciones distintas a las de otros bienes arqueológicos y pidió que puedan ser estudiados e interpretados en el contexto de la historia aborigen de Tenerife.

Una reclamación de hace más de 50 años

Rosa Dávila señaló que la devolución de la momia se reclama desde hace más de cinco décadas y la calificó como una de las piezas más importantes para conocer la cultura guanche.

La presidenta del Cabildo sostuvo que buena parte del patrimonio aborigen de Canarias se encuentra disperso fuera de las islas y afirmó que ha sido "expoliado", una consideración que enmarcó en la reclamación de restitución que mantienen las instituciones tinerfeñas.

Dávila señaló que durante esta legislatura se han intensificado las cartas, reuniones y gestiones dirigidas al Estado y confía en que la Declaración de Tenerife marque un nuevo punto en las negociaciones.

El Gobierno de Canarias y el Cabildo mantienen por ahora su apuesta por el diálogo institucional, aunque dejan abierta la posibilidad de acudir a los tribunales si no se alcanza un acuerdo para que la momia de Erques regrese a Tenerife.