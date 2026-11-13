Casi medio millón de asientos menos, el turismo canario se asoma a una grave crisis de conectividad

La conectividad aérea no es un lujo accesorio en un territorio fragmentado y ultraperiférico; es el cordón umbilical que sostiene su principal industria y, por extensión, su viabilidad económica. Las aerolíneas, operando bajo estrictos criterios de rentabilidad y asignación eficiente de capital, han comenzado a reestructurar sus programaciones de cara a la próxima campaña estival. El resultado preliminar de este ajuste de mercado impacta de lleno en la línea de flotación de Canarias: el Archipiélago se enfrenta a la pérdida de 455.320 plazas aéreas el próximo verano, lo que supone un severo retroceso interanual del 3,4 %.

Las grandes patronales turísticas de las Islas (Ashotel, FEHT, Asofuer y Asolan) han lanzado una advertencia nítida. Los datos facilitados por Turismo de Canarias certifican un repliegue contundente en los dos grandes mercados emisores que sostienen el producto interior bruto regional. La oferta de asientos desde el Reino Unido sufrirá un drástico recorte del 4 %, mientras que el mercado alemán se asoma a un alarmante desplome del 9,1 %. Detrás de esta acusada contracción de la oferta no hay casualidades, sino la fría aritmética de los costes operativos y la gestión del riesgo en un entorno de máxima volatilidad.

El repliegue de las aerolíneas: un ajuste de márgenes que asfixia a las Islas

Las organizaciones empresariales achacan directamente esta reducción a dos factores que encarecen la movilidad: el alza en el precio del queroseno y la enorme incertidumbre geopolítica derivada del conflicto en el golfo Pérsico. Las compañías aéreas, enfrentadas a una estructura intensiva en costes y a una presión regulatoria creciente por parte de la burocracia comunitaria, están reasignando sus aeronaves hacia rutas de menor radio o con mayor margen de beneficio bruto.

Cuando los costes de los insumos básicos se disparan, la ley de la oferta y la demanda actúa de forma implacable. En este escenario de ajuste de márgenes, los destinos alejados como Canarias operan con una desventaja competitiva innegable. Esta contracción en el número de plazas no solo significa que medio millón de turistas dejarán de pisar suelo isleño, sino que el encarecimiento generalizado de los billetes restantes podría disuadir a una demanda que ya está fuertemente castigada por la inflación. Cada vuelo cancelado genera un efecto en cascada que erosiona el transporte terrestre, la restauración, el comercio local y, en última instancia, los ingresos tributarios autonómicos.

La inacción diplomática del Estado ante el encarecimiento estructural

Ante esta sangría logística, el tejido empresarial no reclama intervencionismos estériles, sino una defensa institucional firme. Las patronales exigen al Gobierno de España que abandone su pasividad y negocie urgentemente con la Comisión Europea para articular medidas que blinden la conectividad del Archipiélago.

El Ejecutivo central tiene el deber de hacer valer en Bruselas el estatus de región ultraperiférica (RUP) de Canarias, una excepcionalidad jurídica pensada precisamente para mitigar estos choques externos. Sin embargo, la inacción del Ministerio de Transportes y de la diplomacia española evidencia una grave desconexión con la fragilidad del modelo productivo canario. Mientras el Gobierno nacional prioriza otras agendas políticas en la Península, las compañías aéreas toman decisiones de asignación de flota que condenan a las Islas. Tolerar que el motor económico de Canarias pierda medio millón de potenciales clientes por la desidia negociadora de Madrid es un fracaso inasumible para la prosperidad y el empleo del Archipiélago.