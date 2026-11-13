Clavijo revisará el lunes los acuerdos para El Hierro mientras siguen pendientes las ayudas

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, revisará el próximo lunes con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, el cumplimiento de los acuerdos alcanzados esta semana para responder a la crisis migratoria en El Hierro.

Clavijo ha señalado este viernes que en los últimos días se aprecia un ligero descenso de las llegadas debido a las condiciones meteorológicas, aunque siguen arribando personas migrantes a la isla.

El presidente ha destacado que ya se ha producido un refuerzo de efectivos de la Policía Nacional y que está en trámite la contratación del dispositivo sanitario acordado para reducir la presión asistencial.

Seguimiento de los compromisos

La conversación prevista para el lunes servirá para revisar los plazos de ejecución de las medidas pactadas durante la Comisión Interministerial de Inmigración celebrada esta semana en Madrid.

Clavijo considera que la situación de El Hierro no debe tratarse únicamente como una emergencia puntual y reclama que parte de los dispositivos activados puedan mantenerse de forma estable para responder a futuros incrementos de llegadas.

El Gobierno autonómico también permanece a la espera de que se habiliten solares próximos al puerto de La Restinga para disponer de más espacio y reducir la afección que la actual situación está provocando sobre la actividad habitual de la zona.

Las compensaciones económicas siguen sin concretarse

Uno de los principales asuntos pendientes son las ayudas destinadas a compensar el impacto económico de la crisis migratoria en El Hierro.

Clavijo ha señalado que todavía no está definido si estos recursos llegarán a través del Cabildo, del Gobierno de Canarias o directamente desde el Estado.

La previsión es que el Ministerio de Hacienda concrete el próximo lunes el procedimiento para canalizar estas compensaciones.

El presidente ha valorado además los contactos mantenidos durante los últimos días entre España, Canarias y Senegal, aunque sostiene que el objetivo ahora debe ser comprobar que los compromisos alcanzados se ejecutan dentro de los plazos previstos.

En cuanto a la situación de Ceuta, Clavijo ha señalado que presenta características diferentes a la de Canarias por el origen y las circunstancias de las personas migrantes que llegan a ambos territorios, y ha indicado que no ha recibido ninguna comunicación de su presidente por las diferencias en las derivaciones hacia la península.