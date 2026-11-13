El Consejo de Estudiantes de la Universidad de La Laguna rechaza un acto de Vito Quiles

El Consejo de Estudiantes de la Universidad de La Laguna (CEULL) ha rechazado la convocatoria del comunicador Vito Quiles, prevista para el próximo lunes a las 17:00 horas frente a la Facultad de Derecho. El órgano de representación estudiantil sostiene que el encuentro no cuenta con la autorización de las autoridades académicas para celebrarse en las instalaciones universitarias.

El Consejo ha recordado que el Rectorado ya denegó el permiso para un acto similar en el campus, que terminó con incidentes y momentos de tensión en las inmediaciones de un centro docente. A partir de ese precedente, el CEULL insiste en que cualquier convocatoria dentro de la Universidad debe ajustarse a los procedimientos establecidos.

En su comunicado, la organización defiende que la Universidad debe ser un espacio de debate plural, pero considera que celebrar actos sin autorización supone utilizar las instalaciones académicas como escenario de actividades ajenas a sus fines. También advierte de que no deben permitirse discursos que, a su juicio, atenten contra la igualdad y la dignidad de las personas.

El CEULL sostiene que los campus no deben convertirse en escenarios de confrontación ideológica ni de propaganda y reivindica la inclusión como uno de los principios fundamentales de la institución.

Por último, el Consejo ha pedido a los estudiantes que no acudan a la convocatoria y ha llamado a evitar cualquier enfrentamiento. Asimismo, reclama al equipo de gobierno de la Universidad que adopte las medidas necesarias para garantizar la seguridad y mantener el orden en el campus durante la jornada.