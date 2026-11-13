El Gobierno aprueba una central térmica en Telde de emergencia ante el colapso energético de Canarias

La fragilidad del sistema eléctrico canario ha obligado al Gobierno autonómico a tomar una medida que refleja el grave déficit de planificación en materia de infraestructuras críticas: autorizar la instalación de una central térmica alimentada exclusivamente por gasóleo en Telde. La Dirección General de Energía ha dado luz verde a un proyecto promovido por GPM Generación, S.L.U. en el polígono de El Goro, concebido para inyectar 20 megavatios (MW) a la red de Gran Canaria y evitar así el riesgo inminente de un apagón generalizado.

La resolución, publicada este jueves en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), pone cifras al coste técnico de la vulnerabilidad energética del Archipiélago, declarada formalmente en octubre de 2023. El complejo estará formado por quince grupos motogeneradores diésel alojados en contenedores y requerirá el almacenamiento masivo de hidrocarburos: nueve depósitos que sumarán casi 260.000 litros de gasóleo. La energía generada se canalizará a través de una nueva infraestructura, la subestación colectora Silva, diseñada para compartir red con una segunda planta de emergencia proyectada por DISA en parcelas anexas, que añadirá otros 14,8 MW al parche térmico.

El silencio municipal ante una infraestructura crítica

Más allá del evidente retroceso que supone recurrir a combustibles fósiles para garantizar la luz en hogares y empresas, la tramitación administrativa ha dejado en evidencia la desconexión de ciertas administraciones locales. La Dirección General de Energía solicitó hasta en dos ocasiones al Ayuntamiento de Telde (en marzo y abril de este año) que emitiera los informes técnicos y urbanísticos pertinentes. El Consistorio ni siquiera contestó a los requerimientos, permitiendo que los plazos legales expiraran. Ante esta dejación de funciones, la autorización autonómica se ha emitido integrando el permiso territorial sin necesidad de licencia municipal expresa.

El silencio de las instituciones de Telde contrasta con las exigencias regulatorias impuestas al promotor para mitigar el impacto de esta instalación de emergencia. La planta, que tiene un horizonte temporal de funcionamiento de tres años (prorrogables si la inseguridad en el suministro persiste), operará bajo estrictos controles. Se exigirá un estudio de calidad del aire centrado en las emisiones de dióxido de nitrógeno y monóxido de carbono, mediciones de ruido en un radio de cien metros, y un seguimiento para minimizar el impacto olfativo en las poblaciones colindantes. Asimismo, el soterramiento de parte de la línea eléctrica para sortear el yacimiento de Cuevas de Salinetas incrementará el coste final del proyecto.

Un parche fósil que evidencia el colapso del sistema

La aprobación de esta planta diésel no es un hecho aislado, sino el síntoma de un problema estructural. Mientras desde los despachos se dictan agresivas normativas de transición ecológica hacia fuentes renovables intermitentes, la realidad operativa exige infraestructuras de generación térmica firme y despachable. Cuando la red insular no puede sostener la demanda, la única garantía contra el colapso es encender los generadores de gasóleo.

Este tipo de instalaciones de emergencia, aunque necesarias para evitar el desastre económico que supondría un cero eléctrico, encarecen el coste de generación en las Islas. Un sobrecoste sistémico que, a la postre, es asumido por la economía local a través de peajes o del encarecimiento de bienes y servicios. La instalación de El Goro confirma que, sin un plan de inversión serio y tecnológicamente neutro para modernizar las centrales térmicas de base, la soberanía energética de Canarias seguirá dependiendo de costosos parches de emergencia.