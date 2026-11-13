El PP inicia su campaña en Canarias prometiendo un plan de vivienda con desalojos más rápidos

Gustavo González de Vega defendió este jueves en Santa Cruz de Tenerife que las administraciones asuman la atención a las personas vulnerables cuando se desaloja una vivienda ocupada ilegalmente. El cabeza de lista del PP al Congreso por la provincia sostuvo que esa responsabilidad pública no debe recaer exclusivamente en los propietarios y la vinculó al compromiso de agilizar la recuperación de los inmuebles.

En el arranque de la campaña para las generales del 29 de noviembre, González de Vega situó la vivienda entre las prioridades de un eventual Gobierno del PP. El plan de choque para los primeros cien días combina reformas para aumentar la oferta, acortar la tramitación de las licencias y dar más seguridad jurídica a los propietarios.

Menos inseguridad jurídica para los propietarios y más oferta

El PP quiere reducir la incertidumbre sobre cuánto tarda un propietario en recuperar una vivienda ocupada ilegalmente. Alberto Núñez Feijóo ya anunció que, si llega a la Moncloa, impulsará una ley para que esos desalojos puedan hacerse en 48 horas. En Santa Cruz, González de Vega defendió que las administraciones atiendan a las personas vulnerables en esos casos. Queda por concretar qué organismo se encargaría de prestar la asistencia y con qué recursos.

La intención de los populares es revertir la inseguridad jurídica que sienten los propietarios. Un mes después de la aprobación del primer decreto de vivienda, el 29 de septiembre, los anuncios de viviendas en alquiler en Canarias habían caído un 15 % en Idealista.

Los populares también quieren aprobar una nueva Ley del Suelo y reformar la Ley de Propiedad Horizontal en los primeros cien días. Su programa propone resolver las licencias de obra en tres meses y que las solicitudes sujetas a silencio positivo se entiendan estimadas si la Administración no responde a tiempo. El objetivo del PP es impulsar la construcción de un millón de viviendas en toda España durante la legislatura.

La vivienda, primera prioridad para Canarias

Canarias registró en octubre el cuarto alquiler anunciado más caro de España, a 15,2 euros por metro cuadrado al mes, solo por detrás de Madrid, Baleares y Cataluña, según Idealista. Los ingresos de los hogares canarios quedan por debajo de la media española. La Encuesta de Condiciones de Vida de 2025 sitúa la renta neta media anual por hogar en 37.023 euros en las islas, frente a los 38.994 euros del conjunto del país, con datos de ingresos de 2024.

Alquilar un piso de dos dormitorios en el tercer trimestre de 2026 exigía el 37 % de los ingresos netos medios de un hogar en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y el 32 % en la de Las Palmas, según Idealista. En ambas provincias el alquiler de ese piso supera el 30 % de los ingresos que el estudio toma como límite recomendable.