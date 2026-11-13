El tracking del PSOE deja a Coalición Canaria a dos puntos de sumar en Las Palmas su segundo diputado

Coalición Canaria obtendría un escaño en el Congreso si hoy se celebraran elecciones generales y se quedaría a solo dos puntos de sumar un segundo diputado por la provincia de Las Palmas. Así lo recoge el seguimiento electoral del PSOE de esta semana al que ha tenido acceso Libertad Digital.

En el conjunto de Canarias, el tracking sitúa al PSOE entre cinco y seis escaños, con el PP en cinco. Los socialistas podrían empatar con los populares o aventajarles por un diputado. Vox obtendría entre tres y cuatro escaños y Coalición Canaria se movería entre uno y dos, con Las Palmas como la provincia en la que podría ampliar su representación.

El escaño que se le escapó en 2023

En las generales del 23 de julio de 2023, Coalición Canaria se quedó fuera del reparto en Las Palmas pese a los 33.558 votos de la candidatura encabezada por María Fernández. La formación obtuvo su único escaño por Santa Cruz de Tenerife, donde la lista que encabezaba Cristina Valido sumó 82.805 votos.

Las Palmas repartió ocho diputados en aquellas elecciones. El PSOE y el PP consiguieron tres cada uno, mientras que Vox y Sumar se llevaron un escaño cada uno. La proyección que maneja ahora el PSOE sitúa a Coalición Canaria a dos puntos de conseguir allí el acta que le permitiría contar con un diputado por cada provincia canaria.