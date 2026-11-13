Jucil reclama más guardias civiles en El Hierro y 100 euros por cada jornada extraordinaria

La asociación profesional Justicia Guardia Civil (Jucil) ha reclamado un refuerzo de la plantilla de la Guardia Civil en El Hierro y una gratificación de 100 euros por jornada para los agentes que realicen al menos cuatro horas de servicio extraordinario.

La petición llega después del fuerte aumento de llegadas de cayucos registrado en las últimas semanas, que ha elevado la carga de trabajo de los efectivos destinados en la isla.

Jucil sostiene que, dentro del dispositivo ordinario, una única patrulla de Seguridad Ciudadana debe atender tanto las llegadas de embarcaciones como el resto de incidencias de El Hierro, mientras otra patrulla del servicio fiscal cubre el aeropuerto.

La asociación considera insuficientes los apoyos enviados hasta ahora, entre ellos dos o tres agentes en comisión de servicio y una sección de ocho efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Tenerife.

Reclama 100 euros por jornada extraordinaria

Jucil ha trasladado sus demandas a la Dirección General de la Guardia Civil y propone aplicar una compensación de 100 euros diarios a los agentes que prolonguen su servicio durante un mínimo de cuatro horas.

La organización toma como referencia la gratificación utilizada en Ceuta en 2021 y sostiene que la medida serviría para compensar las jornadas extraordinarias derivadas de la presión migratoria.

También reclama agilizar el pago de dietas y anticipos y aumentar, con carácter retroactivo, las cuantías destinadas a alojamiento y manutención para que cubran los gastos reales de los agentes desplazados.

Quejas por los relevos y el alojamiento

La asociación critica además la organización de algunos relevos y asegura que hay agentes que reciben el aviso con apenas un día de antelación y deben buscar alojamiento por su cuenta.

Por ello, pide que sea la propia Dirección General la que organice el alojamiento de los refuerzos y garantice los periodos de descanso.

Jucil reclama asimismo equipos de protección individual y protocolos de coordinación con los servicios sanitarios ante posibles enfermedades transmisibles.

La organización añade a sus reivindicaciones la creación de una condecoración para el personal que participa en el dispositivo de El Hierro, el reconocimiento de la Guardia Civil como profesión de riesgo y la equiparación salarial con las policías autonómicas.