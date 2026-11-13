La Laguna forma a 74 docentes para detectar conductas adictivas entre adolescentes

El Ayuntamiento de La Laguna y Proyecto Hombre Canarias han formado a 74 docentes de Educación Secundaria para mejorar la detección temprana de posibles conductas adictivas entre adolescentes y facilitar herramientas de prevención y mediación con las familias.

La iniciativa se desarrolla a través del área municipal de Educación y Juventud y da continuidad a las actuaciones realizadas durante cursos anteriores en los centros educativos del municipio.

Las sesiones se han impartido bajo el título Detectar para prevenir: sospecha de conductas adictivas en menores y mediación con la familia y combinan contenidos teóricos con ejercicios prácticos para abordar situaciones relacionadas con el consumo de sustancias y otras conductas potencialmente adictivas.

41 docentes en el Pérez Minik y 33 en San Matías

Hasta el momento han participado profesionales de dos centros educativos.

En el IES Domingo Pérez Minik recibieron la formación 41 docentes, mientras que otros 33 participaron en las sesiones desarrolladas en el IES San Matías.

Los contenidos han abordado la identificación de señales de posibles adicciones, la resolución de conflictos, la comunicación con las familias y los recursos especializados disponibles para intervenir en este tipo de situaciones.

El concejal de Educación y Juventud, Sergio Eiroa, defiende que el profesorado ocupa una posición especialmente relevante para detectar cambios de comportamiento entre los adolescentes y actuar antes de que la situación se agrave.

Próximas actuaciones con 45 estudiantes

El proyecto también contempla trabajar directamente con el alumnado.

El próximo 24 de noviembre están previstas dos intervenciones en el IES La Laboral dirigidas a 45 estudiantes de Formación Profesional Básica y Ciclos Formativos.

Las sesiones tendrán como objetivo ofrecer información preventiva y aumentar la concienciación sobre los riesgos asociados a las adicciones.

El programa continuará así combinando la formación de docentes con actuaciones dirigidas a los propios estudiantes, con especial atención a la prevención, la detección temprana y la coordinación entre centros educativos, familias y profesionales especializados.