La tasa verde de Sánchez a los puertos canarios, impone la electrificación sin financiación real

La descarbonización impuesta desde los despachos de Bruselas y Madrid choca, una vez más, con la cruda realidad financiera y logística de Canarias. El Gobierno central exige a los puertos del Archipiélago una transición ecológica acelerada, pero se niega a asumir la factura de sus propias directrices. La Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP) requiere una inversión estructural de 109 millones de euros para acometer la electrificación total de sus muelles. Sin embargo, Puertos del Estado apenas ha comprometido 18 millones para este fin, dejando un colosal agujero de 91 millones que amenaza con dinamitar la competitividad económica de las Islas.

Esta infrafinanciación fue denunciada abiertamente por la presidenta de la entidad, Beatriz Calzada, durante su intervención en el Congreso Net-Zero Mar celebrado esta semana en la capital grancanaria. Calzada tildó de "a todas luces insuficientes" los fondos estatales, evidenciando el modus operandi del Ministerio de Transportes: legislar el objetivo medioambiental con gran aparato propagandístico, pero desentenderse de la viabilidad económica de su ejecución material en la periferia.

El coste real: un impuesto encubierto a la cesta de la compra

La negativa de Puertos del Estado a dotar presupuestariamente esta reconversión industrial no es un mero desajuste contable entre administraciones; tiene consecuencias directas e inmediatas sobre el bolsillo de los canarios. El sistema portuario es la arteria vital de la economía insular. Si la Autoridad Portuaria y los operadores marítimos se ven forzados a asumir a pulmón un déficit de capital de 91 millones de euros, el mecanismo de precios del mercado actuará de forma implacable: los enormes costes de inversión se amortizarán ineludiblemente mediante el incremento de las tasas portuarias y el encarecimiento sostenido de los fletes.

Cualquier incremento en el transporte marítimo hacia o entre las Islas opera en la práctica como un impuesto indirecto, oculto y profundamente regresivo sobre el consumidor final. Tal y como advirtió la presidenta de la APLP, la transición hacia los combustibles verdes y la electrificación no puede traducirse en una escalada de los fletes, porque ello implicaría trasladar la factura ecológica de Madrid directamente a los precios que paga la población canaria en los supermercados. Imponer normativas de cero emisiones sin respaldo financiero a la única vía de entrada de mercancías de un archipiélago fragmentado agrava artificialmente los sobrecostes derivados de la insularidad. En lugar de fomentar la eficiencia, castiga la renta disponible de familias y la viabilidad de las pequeñas y medianas empresas.

La prioridad logística interinsular ante el abandono estatal

Ante este escenario de asfixia inversora impuesta por el Estado, la APLP se ha visto obligada a racionalizar sus recursos, asumiendo un alto coste de oportunidad. Tras concluir las obras de adaptación en el Muelle Grande y el Muelle Pesquero de Las Palmas de Gran Canaria, la hoja de ruta estratégica se centrará ahora en blindar la operatividad de los buques de pasajeros. El objetivo inminente es facilitar que las grandes navieras, como Baleària o Fred. Olsen, puedan conectar sus ferries a la red eléctrica en sus atraques de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.

El sector marítimo navega actualmente a ciegas respecto a cuál será el vector energético definitivo. En este contexto de enorme incertidumbre tecnológica, carente de señales claras de precios, las navieras asumen enormes riesgos operando ya con soluciones de transición como el gas natural licuado (GNL) o distintos biocombustibles. No obstante, obligar a los operadores a reconvertir sus flotas mientras se escatima en la infraestructura terrestre es un despropósito logístico.

La advertencia lanzada desde Las Palmas es nítida: el tránsito hacia la neutralidad de emisiones exige planificación financiera real, no mandatos políticos vacíos. Mientras el Estado recauda cifras récord a nivel nacional, su holding portuario condena a las infraestructuras de Canarias a un cuello de botella técnico. Exigir instalaciones de vanguardia europea con una financiación raquítica de 18 millones es ignorar deliberadamente que, en Canarias, jugar con la eficiencia y el coste del puerto es jugar con la supervivencia misma de su economía.