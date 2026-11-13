Sanidad cifra en un 4,96% el seguimiento de la huelga médica en Canarias

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha cifrado en un 4,96% el seguimiento de la huelga médica de este viernes en las instituciones sanitarias del Servicio Canario de la Salud (SCS).

De los 7.371 profesionales convocados al paro, 4.214 estaban afectados durante el turno contabilizado y 209 secundaron la huelga, según el balance difundido por el departamento autonómico.

La convocatoria afecta tanto a profesionales de Atención Primaria como de Atención Hospitalaria.

Gran Canaria registra el mayor seguimiento

Por áreas de salud, Gran Canaria presenta el porcentaje más elevado, con 153 médicos en huelga de los 1.632 afectados, lo que supone un 9,38%.

En Tenerife, 51 de los 2.014 profesionales afectados secundaron el paro, equivalente a un 2,53%.

La incidencia fue inferior en las islas orientales y occidentales restantes. En Lanzarote participaron tres de los 204 profesionales afectados, un 1,47%, mientras que en La Palma fueron dos de 179, un 1,12%.

Sanidad señala que no se registró ningún médico en huelga en Fuerteventura, La Gomera y El Hierro durante el periodo contabilizado.

Más de 1.300 profesionales en servicios mínimos

La jornada de mañana contó con 1.368 efectivos incluidos en los servicios mínimos establecidos para garantizar la asistencia sanitaria.

Según el balance de la Consejería, el paro se desarrolló durante este turno sin incidencias destacables.

Los porcentajes corresponden al seguimiento contabilizado por el Servicio Canario de la Salud y constituyen el balance oficial ofrecido por la Administración autonómica para la jornada de este viernes.