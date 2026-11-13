Teodoro Sosa, candidato de Coalición Canaria, rechaza investir a Feijóo si Vox entra en el Gobierno

Teodoro Sosa ha descartado apoyar un Gobierno de España con ministros de Vox si consigue un escaño en las elecciones generales del 29 de noviembre. El alcalde de Gáldar, que encabeza la lista de Primero Canarias y Coalición Canaria al Congreso por Las Palmas, fijó ese límite al responder a una pregunta sobre una eventual investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en una entrevista difundida el jueves por Radio Faro.

"No hago ministro a Santiago Abascal con mi voto", afirmó Sosa. En la conversación también se planteó el supuesto de un Ejecutivo que dependiera de los votos de Vox en el Congreso sin incorporar a miembros de ese partido al Consejo de Ministros.

El candidato vinculó esa postura a sus diferencias con Vox sobre el autogobierno. Criticó las propuestas de recentralización del partido de Abascal y defendió que Canarias mantenga la gestión de la sanidad, la educación y la dependencia. También reivindicó el Régimen Económico y Fiscal (REF), el IGIC y las bonificaciones al transporte.

La Agenda Canaria para negociar con PP y PSOE

Coalición Canaria y Primero Canarias presentaron el lunes en Tegueste su programa de cien medidas para el 29-N. Entre ellas figuran un fondo estatal de ocho años para construir y rehabilitar vivienda pública asequible y un plan de empleo de cuatro años para menores de 35 años. Para reducir los sobrecostes de la insularidad, Sosa defendió que el Estado cubra el 100 % del coste real de transportar mercancías entre las islas y con la Península.

Preguntado por una eventual investidura de Pedro Sánchez, Sosa señaló que la Agenda Canaria, que reúne las reivindicaciones de las islas ante el Estado, sería la base de la negociación. Defendió que cualquier acuerdo con el PP o el PSOE incluya compromisos cuyo cumplimiento pueda comprobarse. Recordó que Coalición Canaria ya había negociado con distintas formaciones. En 2023, su diputada Cristina Valido votó a favor de Feijóo en septiembre y de Sánchez en noviembre.

La incógnita del voto de CC en la investidura

Si la alianza consigue representación, quien la vote esperando un cambio de Gobierno seguirá sin saber en qué sentido votarán sus diputados. Sosa ha fijado un límite para Feijóo, la entrada de Vox en el Consejo de Ministros, y ha dejado abierta la posibilidad de respaldar a Sánchez si el PSOE asume compromisos con Canarias.

Feijóo pide el voto para relevar a Sánchez y el presidente aspira a seguir cuatro años más. En una campaña marcada por esa disyuntiva, reservarse la decisión puede dar a Coalición Canaria y Primero Canarias margen para negociar si sus escaños resultan decisivos. El 29-N se verá si esa capacidad de negociación pesa más entre sus posibles votantes que la certeza de saber a quién ayudarán a gobernar.